Площадь земель лесного фонда в области превышает 4,4 млн га, но только чуть больше половины из них покрыто деревьями. В соответствии с Комп­лексным планом по увеличению объемов лесоразведения на 2021–2027 годы была запланирована высадка 140,8 млн саженцев деревьев. За весь прошедший период посажено уже 110,1 млн, в этом и следующем году предполагается высадить по 16,1 млн саженцев.

В связи с переводом 183 га земель лесного фонда для нужд ТОО «QazaqGaz барлау және өндіру» проведена компенсационная посадка в двукратном размере. Всего в семи районах области высажено почти 780 тыс. саженцев пяти видов. В этом году также планируется высадка лесных культур на 56 га в Таласском районе, а в Шуском районе создадут лесные насаждения на площади 330 га.

Земли фонда активно используются для побочного лесопользования: сенокошения, размещения ульев и пасек, охотничьего хозяйства, заготовки лекарственных трав и технического сырья, сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод, а также для рекреационных, туристичес­ких, научно-исследовательских, спортивных и оздоровительных целей. Но основным видом является выпас скота. В прошлом году пастбища общей площадью свыше 1,7 млн га получили около 1 960 физических и юридических лиц. От лесопользования в местный бюджет поступило 130 млн тенге. Эта работа будет продолжена.

Поскольку лесные пожары не редкость для региона (в 2025-м их зарегистрировано 50), усилен контроль за территорией лесного фонда и укреплена материально-техническая часть противопожарных структур. В лесохозяйственных учреждениях постоянно дежурят 72 патрульных легковых автомобиля, установлено активное авианаблюдение.

Для предупреждения огненной стихии приведены в рабочее сос­тояние 39 пожарно-наблюдательных вышек, а из числа работников лесной охраны подготовлены 380 пожарных дружинников, которые прошли соответствующее обучение и получили спецодежду. Улучшена техническая часть станций тушения лесных пожаров, их общий гараж пополнился 10 автомобилями. В рамках лизингового финансирования за счет Фонда развития промышленности планируется приобретение для лесохозяйственных учреждений облас­ти 59 единиц пожарной техники на общую сумму 1,8 млрд тенге.

Чаще всего пожары фиксируются в Байзакском, Таласском и Мойынкумском районах, в основном по причине ударов молнии. Было также зарегистрировано несколько случаев перехода пламени с административных зон на земли лесного фонда. К сожалению, есть факты несоблюдения гражданами элементарных правил пожарной безопасности.

– Мы уделяем внимание не только растительному, но и животному миру, в частности вопросам его охраны, воспроизводства и рационального использования, – отмечает руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нартай Егембердиев. – С этой целью проводятся различные мероприятия, в том числе создание особо охраняемых природных территорий. В области обозначено 11 таких зон, включая шесть заповедников республиканского значения.

В прошлом году в регионе создан региональный природный парк «Мерке» площадью 86,6 тыс. га. Его предназначение – охрана редкого снежного барса, обитающего в горной местности, а также развитие экологического туризма в области. Помимо 12 диких кошек под охрану государства взяты 24 индийских дикобраза, 26 туркестанских рысей и 128 алатауских архаров, занесенных в Красную книгу РК.

По словам главы профильного управления, всегда находятся те, кто нарушает лесное законодательство, правила охоты и рыболовства, поэтому на этом фронте работы тоже хватает. К примеру, в минувшем году по результатам 1 073 рейдов составлено 682 административных протокола. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 11 млн 209 тыс. тенге. А с начала текущего года по фактам грубого нарушения охотничьего законодательства заведено восемь уголовных дел, касающихся редких представителей фауны, в том числе за отстрел кабанов, джейранов, архара и косули. Ущерб, причиненный природе, оценен в размере около 92 млн тенге.

В целях предотвращения незаконного недропользования проведены рейды на территории всех 10 районов области. В результате обследования 98 земельных участков выявлено, что на 24 из них рекультивация не требуется, один оформлен как законный карьер, а на трех проведены рекультивационные работы. Вместе с тем по шести крестьянским хозяйствам в адрес райакиматов направлены письма о принятии мер, по семи участкам установлена необходимость дополнительного изучения, шесть зон находятся в процессе легализации в качестве полигонов для твердых бытовых отходов, и по 51 участку направлены письма местным властям о проведении рекультивации.