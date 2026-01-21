Усилили тренерский штаб Спорт 21 января 2026 г. 1:00 100 Абзал Камбар Футбольная федерация Казахстана объявила о ряде назначений в сборные РК по футзалу. Так, принято решение о назначении Рикардо Камары Собрала (Какау) главным тренером нашей национальной сборной. 54-летний бразильский специалист уже тренировал сборную Казахстана по футзалу с 2013 по 2018 год, завоевав с ней бронзовую медаль на чемпионате Европы 2016 года. На клубном уровне Какау успешно выступал за алматинский клуб «Кайрат». Он выиграл Кубок УЕФА по футзалу в 2013 и 2015 годах, несколько раз становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана. Также тренировал чешский клуб «Хрудим», итальянский «Наполи», румынский «Юнайтед Галац», сборные Чехии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. Вошел в тренерский состав сборной и легенда казахстанского футзала Динмухамбет Сулейменов, который назначен помощником главного тренера. Ранее он выступал за сборную Казахстана и АФК «Кайрат». Вчера же стало известно, что отечественный специалист Василий Смолин назначен главным тренером нашей молодежной сборной по футзалу до 19 лет. Напомним, что в 2027 году Казахстан примет финальный этап чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. #назначение #Спорт #футзал