Усилили тренерский штаб

Спорт
Абзал Камбар

Футбольная фе­дерация Казахстана объявила о ряде назначений в сборные РК по футзалу.

Так, принято решение о назначении Рикардо Камары Собрала (Какау) главным тренером нашей национальной сборной. 54-летний бразильский специалист уже тренировал сборную ­Казахстана по футзалу с 2013 по 2018 год, завое­вав с ней бронзовую медаль на чемпионате Европы 2016 года.

На клубном уровне Какау успешно выступал за алматинский клуб «Кайрат». Он выиграл Кубок УЕФА по футзалу в 2013 и 2015 годах, несколько раз становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана. Также тренировал чешский клуб «Хрудим», итальянский «Наполи», румынский «Юнайтед Галац», сборные Чехии, Кувейта, Ирака и Объе­диненных Арабских Эмиратов.

Вошел в тренерский состав сборной и легенда казахстанского футзала Динмухамбет Сулейменов, который назначен помощником главного тренера. Ранее он выступал за сборную Казахстана и АФК «Кайрат».

Вчера же стало известно, что отечественный специалист Василий Смолин назначен главным тренером нашей молодежной сборной по футзалу до 19 лет. Напомним, что в 2027 году Казахстан ­примет финальный этап чемпионата ­Европы среди юношей до 19 лет.

