Фото: Посольство РК в Норвегии
Общество
Установлены имена еще 18 казахстанских солдат, захороненных в Норвегии в годы Второй мировой войны

Установлены имена еще 18 казахстанских солдат, захоронных в Норвегии в годы Второй мировой войны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в Королевстве Норвегия.

Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны. За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 18 солдат-казахстанцев; общее число казахстанцев составляет 74 человека.

Солдаты – уроженцы или призывники города Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

Могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен (Tjøtta sovjetiske krigskirkegård), Лиллехаммер (Jørstadmoen), Берген (Åsane kirkegård) и Тронхейм (Støren kirkegård).

Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках.

Список составлен путем сопоставления сведений, полученных из нескольких источников данных, таких как «Фальстад Центр» (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана «Мемориал», а также Обобщенный банк данных «Мемориал» (Россия).

Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.

К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7 тысяч из них.

Посольство надеется, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти.

Список советских солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 годы (по состоянию на апрель 2022 г.) доступен по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-oslo/press/article/details/9138?directionId=3986&lang=ru.

На фото: памятник на Советском воинском кладбище Йорстадмуен (Лиллехаммер).

 

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