Перед руководством области ­Улытау поставлены большие задачи по расширению транс­портно-логистического потенциала, модернизации инфраструктуры, качественному оказанию медицинских услуг, обеспечению населения питьевой водой и решению экологических вопросов.

В сентябре аким области Дастан Рыс­пеков в интервью для газеты «Казах­станская правда» детально рассказал об основных показателях социально-экономического развития и конкретных проектах. А 3 декабря, подводя итоги года на брифинге на площадке СЦК, проинформировал, что сделано в регионе для того, чтобы обеспечить дальнейшую позитивную динамику роста и повысить качество жизни населения.

Так, аким области Улытау обратил внимание на прогресс в работе по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

– Благодаря масштабным работам, проведенным на Жезказганской ТЭЦ за пос­ледние три года, а также модернизации тепловых сетей, сегодня есть все основания утверждать, что в городе отсутствует дефицит тепла, – отметил Дастан Рыспеков.

На сегодняшний день водоснабжение населения городов региона обеспечено на 100%, а сельских населенных пунк­тов – на 99,9%. Проект по обеспечению областного центра подземной чистой питьевой водой на данный момент выполнен на 30%. В частности, для подачи живительной влаги из подземного источника Уйтас Айдос полностью проложены новые трубы общей протяженностью 51 км.

– Кроме того, реализуются 14 проектов общей стоимостью около 61 миллиарда тенге, в рамках которых проводятся работы по модернизации 330 километ­ров водопроводных сетей и прокладке новых труб. Эти работы планируется завершить поэтапно к 2027 году, – сообщил аким области Улытау.

В 2025 году проведены модернизация и ремонт 818,9 км линий электропередачи и 272 единиц электрического оборудования, при этом работы на сумму 1,8 млрд тенге осуществлены в рамках утвержденных инвестиционных проектов предприятий-монополистов.

В рамках программы «Ауыл – ел ­бесігі» с 2024 года реализуется проект «Прокладка электрических сетей поселка Жанаарка», на который предусмотрено 730 млн тенге. Уже проложено 46,2 км линий электропередачи, установлено около 1 500 новых опор и 13 полноценных трансформаторных подстанций.

В этом году в рамках программы на четыре проекта было выделено 2,9 млрд тенге: в Жанааркинском районе заменено 271 км линий электропередачи, установлено 5 927 опор и 13 подстанций.

Другое важное направление работы – развитие агропромышленного комплекса. Как сообщил Дастан Рыс­пеков, в ­2025-м в области Улытау в рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 100 проектов на сумму 700 млн тенге.

В целом, с 2022 года в сельское хозяйст­во привлечено 8,5 млрд тенге инвестиций. При этом объем вложений текущего года составил 2,5 млрд тенге.

Особое внимание уделено развитию сельхозугодий в трех районах области. В Улытауском районе площадь посевов составила 400 га; в Жезказгане стартовал проект по выращиванию кормовых культур на территории 500 га с применением оросительного оборудования; в Жанааркинском районе – еще два проекта по получению кормов на площади 367 га с применением систем орошения.

Проекты в сфере животноводства осуществляются в Жезказгане и Жана­аркинском районе. В окрестностях областного центра – в поселке Кенгир – ведется строительство овцеводческой фермы на 5 000 голов. В Жанааркинском районе строят семейную овцеводческую ферму на 12,9 тыс. голов, а также ферму крупного рогатого скота на 7,8 тыс. голов.

Строительство ферм осуществляется в рамках проекта «Семейная ферма», итоговая цель которого – увеличить внут­ренний товарный потенциал региона, а также диверсифицировать экономику и создать новые рабочие места. Следует отметить, что данный проект пока не имеет аналогов в стране.

В настоящее время область полностью обеспечивает себя четырьмя видами социально значимых продовольственных товаров: говядиной, пшеничной мукой первого сорта, хлебом из пшеничной муки первого сорта, а также яйцами (благодаря вводу в эксплуатацию в 2024 году птицефабрики яйценосного направления).

В следующем году за счет ввода в эксплуатацию завода по переработке куриного мяса планируется дополнительное обеспечение региона и этим видом продукции. Ряд овощеводов уже в 2026-м обещает частично закрыть потребности области в картофеле.

Для развития сельского хозяйства расширяются площади орошаемых земель. К слову, в 2022 году на территории области Улытау не было ни одного орошаемого участка. В 2025-м их площадь достигла 1,7 тыс. га. В 2026 году этот показатель планируется увеличить до 2,5 тыс. га.

Активно ведутся работы по газификации. Всего в этой сфере на территории области реализуется шесть проектов общей стоимостью 46 млрд тенге. На данный момент уровень обеспеченнос­ти природным газом составляет 9,1% по региону. Ожидается, что до 2030 года природным газом будут обеспечены все города и районы области, голубое топливо придет в дома 63 тыс. жителей региона.

Одним из приоритетных направлений остается развитие социальной инфраструктуры.

Так, в 2025 году в городе Жезказгане была открыта школа в рамках проекта «Келешек мектептері» на 300 мест. Еще одна построена для учащихся поселка Теректы: это учреждение на 80 мест – один из долгожданных образовательных объектов. Ожидается завершение строи­тельства двух школ в городе Каражале и на станции Мынадыр, возводимых по поручению Премьер-министра.

В области также строятся учреждения дошкольного образования. В Жезказгане и Сатпаеве в 2025 году открыли два детских сада общей вместимостью 640 мест, а в Жанааркинском районе – детсад на 165 мест.

Кроме того, по просьбе родителей детей с особыми образовательными потребностями в области открыт Центр поддержки детей с расстройствами аутистического спектра.

За счет спонсорских средств в областном центре начато строительство Дворца школьников на 250 мест. В период 2026–2027 годов здесь планируется также возведение школы BINOM на 1 200 мест, специализированного лицея «Білім-Инновация» для 400 мальчиков и 400 девочек, а также двух интернатов на 300 мест каждый.

Стоит отметить, что в 2025 году количество обладателей знака «Алтын белгі» в области увеличилось вдвое и достигло 74 выпускников.