Утверждены стандарты казахских пород собак

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана утвердило Стандарты казахских пород собак тазы и тобет, которые вступают в силу 1 июля 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Стандарты утверждены 31 марта 2023 года в рамках распоряжения премьер-министра РК от 22 февраля 2023 года «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 3 января 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак».

Стандарты предусматривают промеры, описание, недостатки и пороки собак.

«Согласно закону, разработка Стандартов казахских пород собак тазы и тобет входит в компетенцию Национального центра казахских пород собак, функционирование которого планируется в июле 2023 года, однако, в связи со сжатыми сроками по принятию стандартов за основу были взяты стандарты, утвержденные приказом министра сельского хозяйства РК от 25 декабря 2015 года № 3-3/1119.

Вместе с тем, учитывая компетенцию Национального центра по разработке стандартов, при необходимости принятые стандарты будут доработаны с учетом мнений специалистов-кинологов, общественников и заводчиков тазы и тобет», – пояснили в Минэкологии.

Со стандартами казахских пород собак можно ознакомиться на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК по ссылке.