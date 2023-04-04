Утверждены стандарты казахских пород собак

Культура, Другое
78

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана утвердило Стандарты казахских пород собак тазы и тобет, которые вступают в силу 1 июля 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Стандарты утверждены 31 марта 2023 года в рамках распоряжения премьер-министра РК от 22 февраля 2023 года «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 3 января 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак».

Стандарты предусматривают промеры, описание, недостатки и пороки собак.

«Согласно закону, разработка Стандартов казахских пород собак тазы и тобет входит в компетенцию Национального центра казахских пород собак, функционирование которого планируется в июле 2023 года, однако, в связи со сжатыми сроками по принятию стандартов за основу были взяты стандарты, утвержденные приказом министра сельского хозяйства РК от 25 декабря 2015 года № 3-3/1119.

Вместе с тем, учитывая компетенцию Национального центра по разработке стандартов, при необходимости принятые стандарты будут доработаны с учетом мнений специалистов-кинологов, общественников и заводчиков тазы и тобет», – пояснили в Минэкологии.

Со стандартами казахских пород собак можно ознакомиться на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК по ссылке.

 

 

#собаки #документ #Минэкологии #наследие

Популярное

Все
Поддержка и стимулы
О перспективах развития и новых подходах
Ценники на заправках поменяются
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Азамат Ескараев сохранил пост министра юстиции РК
Талант и чистота помыслов
В лидеры выходит «Кызылжар»
Большие проблемы маленького аула
Сорвался бой Жалгаса Жумагулова и Нэйта Мэннеса в UFC
Меньше видишь – больше съешь!
Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней
Элемент музыки, реактив творчества
Опасно для жизни
Все начинается с мелочей
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Лоббизму нужен лобби
«Проверки» на дорогах
Распоряжение Главы государства
Мамочки в гневе
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Рудные богатства стране не нужны?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Смартфон записал преступление
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Ответственность перед народом и историей
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Мади Такиев освобожден от должности в администрации президента РК
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Читайте также

Warner Bros. заключит сделку о создании онлайн-сериала о Га…
Госсоветник провел заседание Национальной комиссии РК по де…
Солидный штраф заплатит аэропорт Атырау за некачественные у…
АрселорМиттал Темиртау оштрафовали на 2,7 млн тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]