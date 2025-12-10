Как сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК председатель Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК Серик Сермагамбетов, за истекшие 11 месяцев года объем рынка рыбной продукции составил 76,8 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 10%. Выловлено 38,5 тыс. тонн, выращено 12,2 тыс. тонн рыбы, что больше, чем год назад, на 10 и 4% соответственно.

При этом до 31 декабря 2025 года выделена квота на вылов 63 тыс. тонн рыбы. Ее переработкой занимаются 72 предприя­тия общей мощностью 120 тыс. тонн в год, 20 из них имеют право экспортировать свою продукцию (около 50 видов) в страны ЕС и Китай.

За 10 месяцев 2025-го рыбозаводами выпущено около 45 тыс. тонн товарной продукции – копченой, вяленой, мороженой и свежемороженой рыбы, что на 10 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако этих объе­мов, как подчеркнул глава комитета, все еще маловато – потребление рыбы на душу населения в стране увеличилось с четырех до пяти килограммов при рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 14,5 кило.

Как сообщил глава комитета, для наращивания объемов предусмотрен комплекс мер: снижение НДС на 70% для субъектов, занимающихся переработкой рыбы; льготное кредитование под 5% на пополнение оборотных средств; введение полугодового запрета (с 15 февраля по 15 августа) на экспорт непереработанной рыбы (судака и сома) с целью загрузки отечественных производственных мощностей.

– Принимаются меры по исполнению поручений Главы государства. Так, для сохранения каспийского тюленя в октяб­ре 2024 года создан природный резерват «Каспий итбалығы» на площади 108,6 тысячи гектаров... Для пополнения запасов редких видов осетровых в Каспийском море проводится модернизация Атырауского осетрового рыбоводного завода на участках Жанаталап и Еркинкала. Это позволит увеличить выпуск молоди с 5 до 7,5 миллиона штук. Завершено строительство первоочередных объектов, начаты строительно-монтажные работы на вторичных объектах участка Жанаталап, – сообщил Серик Сермагамбетов.

Чтобы пресечь незаконный вылов и снизить теневой оборот рыбной продукции, в первой половине 2024 года в пилотном режиме внедрена информационная система мониторинга партий рыбы и других водных животных. Она интегрирована с системами министерств искусственного интеллекта и цифрового развития (Е-лицензирование), финансов (Кеден (Астана-1) и Генеральной прокуратуры (ЕРАП, ЕРСОП), принимающих участие в выдаче разрешительных документов. На сегодня завершены работы по интеграции ЕАСУ и Е-fish, что поз­волило блокировать выдачу ветеринарных документов в случаях превышения квоты на вылов рыбы.

Для усиления охраны рыбных ресурсов на резервных рыбохозяйственных водоемах местного значения в 11 областях при акиматах созданы специальные структуры.

– В рамках продолжающейся цифровизации отрасли и усиления контроля над применением орудий рыболовства прорабатывается возможность внедрения механизма оснащения бирок QR-кодами для идентификации орудий лова и оперативного выявления фактов использования запрещенных к применению рыболовных снастей, – пояснил спикер.

Стоит отметить, что объем субсидирования отрасли с 2021 года вырос всемеро и в 2025 году составил 3,5 млрд тенге. Количество хозяйств увеличилось вчетверо. За это время осуществлено 87 проектов по выращиванию и переработке рыбы проектной мощностью свыше 20 тыс. тонн продукции в год.

На сегодня сформирован пул из 44 наи­более крупных проектов в сфере рыбного хозяйства с объемом инвестиций до 2030 года в пределах 50 млрд тенге и дальнейшим ростом объемов выращивания до 16 тыс. тонн, переработки – 17 тыс. тонн и ежегодным производством 6,7 тыс. тонн рыбных кормов. Наиболее крупные объекты разместятся в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях.