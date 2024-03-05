Обработку звонков жертв бытового насилия хотят автоматизировать в Жамбылской области

Своевременное выявление повторяющихся обращений позволит предупреждать возникновение насильственных преступлений, уверены в прокуратуре региона, передает Kazpravda.kz
По словам прокурора Жамбылской области Нургалыма Абдирова, работа только с жертвами и ужесточение наказания проблему не решат. Поэтому планируется расширить центры изоляции агрессоров и помощи пострадавшим, а также увеличить штат участковых инспекторов полиции.
В прокуратуре отметили, что статистика не показывает реальных масштабов бытового насилия. В связи с этим, предложено оцифровать процедуру определения лиц, подверженных бытовому насилию.
Суть проекта заключается в автоматизированной обработке обращений от граждан, часто обращающихся в полицию по номеру «102».
– Своевременное выявление повторяющихся обращений позволит предупреждать возникновение насильственных преступлений и определять категорию граждан, находящихся в группе риска. Также во всех районах области запланировано проведение месячника по выявлению и работе с группой риска, – отметили в ведомстве.