В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
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В аэропорту столицы Казахстана возобновились внутренние и международные рейсы, передает Kazpravda.kz
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейсы из Алматы, Атырау, Туркестана, Усть-Каменогорска, Тараза, Шымкента, Актобе приземлились в Астане утром 31 декабря.
Из Астаны пассажиры вылетели в Шымкент, Усть-Каменогорск, Дубай, Алматы, Уральск, Павлодар, Костанай.
Как сообщалось, из-за непрекращающегося снегопада и сильного ветра в городе Астане ограничены вылеты и прибытия десятков рейсов.