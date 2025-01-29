В Актау экстрадировали и осудили организатора контрабанды сигарет

Актауский городской суд приговорил гражданина Казахстана к 10 годам лишения свободы за создание и руководство преступной группой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляли через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге.

Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Республики Азербайджан. Остальные члены группы ранее уже были привлечены к различным видам наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом случае - вагон одежды под видом гранита пытались провезти из Китая в Казахстан. Более 30 тонн товара общей стоимостью 35 млн тенге были изъяты в доход государства и переданы в детские учреждения для социальной помощи.