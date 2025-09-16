В городе Актау полностью завершены строительно-монтажные работы на тепломагистрали протяжённостью 10 километров. Об этом сообщил представитель подрядной организации в ходе выездного совещания с участием акима города Абилкаира Байпакова, передает Kazpravda.kz

Фото пресс-служба акимата Актау

В рамках проекта проложено 44 километра магистральных сетей, на данный момент проводится наполнение системы водой.

— Наш план завершить монтаж трубопроводов к 15 сентября выполнен. Сейчас ведём заполнение водой, — отметил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

На следующей неделе запланированы гидравлические испытания труб. В случае их успешного проведения, горячая вода начнёт поэтапно поступать в дома горожан до конца сентября. Однако не все многоквартирные дома готовы к отопительному сезону. В связи с этим аким города поручил ответственным службам ускорить процесс получения актов готовности по всем домам.

— Необходимо в кратчайшие сроки подготовить акты готовности жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону. Жители, видя раскопки, думают, что тепловые сети не готовы, но это не так. После подачи тепла и проверки на отсутствие неисправностей будут проведены работы по благоустройству, — подчеркнул аким города Абилкаир Байпаков.

Отметим, что модернизация тепловых сетей изначально была рассчитана на три года. Однако все работы завершены на год раньше — всего за два года. Это стало важным стратегическим достижением для Актау. Теперь перед подрядной организацией стоит задача своевременно и качественно завершить работы по благоустройству в городе.