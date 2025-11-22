Асхат Шахаров подчеркнул, что глава государства и премьер-министр поручили регионам усилить работу по привлечению инвестиций, и в этих условиях эффективный запуск СЭЗ является стратегической задачей для области, передает Kazpravda.kz
Вопросы развития СЭЗ «Актобе» рассмотрели на совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.
В ходе встречи обсуждались меры по привлечению инвестиций, реализация мероприятий по запуску специальной экономической зоны, созданной постановлением Правительства, а также вопросы подготовки необходимой инфраструктуры и механизмы взаимодействия с инвесторами.
В совещании приняли участие представители партнерских организаций управляющей компании СЭЗ «Актобе», подключившиеся через платформу ZOOM.
Асхат Шахаров подчеркнул, что глава государства и премьер-министр поручили регионам усилить работу по привлечению инвестиций, и в этих условиях эффективный запуск СЭЗ является стратегической задачей для области.