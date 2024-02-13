В Актобе сгорел автомобиль
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Водитель успел выйти из машины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
По данным спасателей, 12 февраля в 18:50 загорелся автомобиль в городе Актобе.
– По прибытии службы пожаротушения на место происшествия было установлено загорание автомобиля в ходе буксировки с последующим хлопком газового оборудования, установленного в автомобиле. Водитель успел выйти из машины.
Огонь потушен сотрудниками службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет. В машине пассажиров не было, добавили в пресс-службе.
Ранее два человека сгорели в авто в Атырауской области.