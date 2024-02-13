В Актобе сгорел автомобиль

Водитель успел выйти из машины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным спасателей, 12 февраля в 18:50 загорелся автомобиль в городе Актобе.

– По прибытии службы пожаротушения на место происшествия было установлено загорание автомобиля в ходе буксировки с последующим хлопком газового оборудования, установленного в автомобиле. Водитель успел выйти из машины.

Огонь потушен сотрудниками службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет. В машине пассажиров не было, добавили в пресс-службе.

Ранее два человека сгорели в авто в Атырауской области.