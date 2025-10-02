В Актобе запустили Ситуационный центр с ИИ

157
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Это первый в регионе медицинский центр, где цифровые технологии и искусственный интеллект помогают врачам в диагностике и принятии решений. Его цель сделать медпомощь более доступной и качественной для жителей области, особенно в отдаленных населенных пунктах

Фото автора

На базе Актюбинской областной многопрофильной больницы начал работу Центр компетенций радиологических исследований, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Важным инструментом работы стал PACS-сервис, который аккумулирует медицинские изображения (рентген, КТ, МРТ, УЗИ), хранит их в едином цифровом архиве и помогает врачам выявлять потенциально проблемные зоны. Благодаря этому рентгенологи быстрее анализируют результаты, а риск ошибок снижается. По данным разработчиков, точность диагностики отдельных заболеваний уже выросла на треть.

С запуском Центра компетенций новые возможности получила и телемедицина, которая успешно применяется в регионе на протяжении последних лет. Теперь жители сел могут консультироваться со специалистами областных клиник, не тратя время и средства на поездку в город.

Так, в Шалкарском районе в пилотном режиме за первый месяц проведены 32 онлайн-консультации, включая консилиумы по сложным медицинским случаям. Наиболее востребованными оказались неврология, нефрология, гастроэнтерология, кардиология и эндокринология. Всего за короткий срок услугами дистанционной медицины воспользовались 27 пациентов, при этом время ожидания консультации составило от 3 до 17 часов.

Работа Ситуационного центра строится в режиме реального времени: здесь также осуществляется мониторинг деятельности медицинских организаций, контроль за наличием лекарств, отслеживаются вспышки заболеваний и нагрузка на систему. Кроме того, разрабатываются сценарии реагирования, что позволяет руководителям оперативно принимать решения в чрезвычайных ситуациях.

Для запуска центра была проведена масштабная подготовка: отремонтировано помещение, приобретено современное оборудование. В команде работают четыре специалиста: руководитель, врач-координатор, принимающий заявки и определяющий их срочность, медицинский регистратор, отвечающий за учет и статистику, и IT-специалист, обеспечивающий работу цифровых систем и технологий искусственного интеллекта.

 

#ИИ #диагностика #медцентр #cитуационный центр

