Специализированный межрайонный суд по уголовным делам с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении Ш., обвиняемого в убийстве и краже, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу суда.

Как установлено судом, подсудимый работал медбратом в диализном центре и помогал пожилому врачу А., 1956 года рождения, с настройкой телефона и банковских приложений. Он знал пароли и был осведомлен о наличии на счетах врача денег.

Во время отъезда в Астану врач доверил медбрату ключи от своей квартиры. Зная, что врач проживает один, подсудимый решил убить его и завладеть деньгами. Дождавшись возвращения, он нанес потерпевшему множественные удары ножом и кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике.

После убийства Ш., надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов погибшего 5 млн 268 тыс. тенге, а также похитил мобильные телефоны, планшет и ноутбук на общую сумму 1 млн 966 тыс. тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель поддержал предъявленные обвинения и просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона также настаивала на строгом наказании. Сам Ш. вину признал частично.

Вина подсудимого, помимо частичного признания, подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, записями камер видеонаблюдения и вещественными доказательствами.

Суд признал смягчающим обстоятельством явку с повинной и частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда с участием присяжных заседателей Ш. признан виновным по обоим эпизодам. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.

Приговор в законную силу не вступил.

