С начала года прокуратурой Алматинской области выявлено свыше 4 тыс. га неиспользуемых земель в Талгарском районе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации надзорного органа, поданы иски в суд о возврате земельных участков государству, два иска уже удовлетворены. Кроме того, выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости земель при изменении целевого назначения на общую сумму 306 млн тенге, из которых 165 млн тенге уже возмещены в бюджет.

«Вопросы законности землепользования находятся под постоянным контролем. К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, из них двое за дискредитацию государственной службы. Удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, ее перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Анализ соблюдения земельного законодательства проводится в рамках исполнения принципа «Закон и порядок», добавили прокуроры. По их данным, только в Талгарском районе за последние три года государству возвращены более 2 тыс. га неиспользуемых земель.