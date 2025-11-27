Благодаря видеокамерам за два месяца система позволила по горячим следам раскрыть 30 преступлений по хулиганству, имуществу и автомобильным угонам
В Алматинской области запустили крупнейшую в стране систему видеомониторинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
Создана «цифровая копия» Алматинской области, разработана цифровая карта 33 населенных пунктов в формате 3D. Более 2 000 км инженерных сетей перешли в цифровой формат. Об этом на площадке СЦК сообщил аким региона Марат Султангазиев.
Он отметил, что в регионе запущена крупнейшая в стране интеллектуальная система видеомониторинга, установлено 9 416 видеокамер и 325 аппаратных комплексов.
«Подключение этих видеокамер к отделам полиции обеспечивает безопасность в людных местах, дачных массивах, туристических местах. За два месяца система позволила по горячим следам раскрыть 30 преступлений по хулиганству, имуществу и автомобильным угонам», - сказал Марат Султангазиев в ходе пресс-конференции.
По его словам, 95% сел региона охвачены широкополосным интернетом.