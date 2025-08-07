В Алматинской области затянулся капитальный ремонт двух школ

Ремонтные работы в двух школах города Есик Алматинской области выполняются с опозданием от графика, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Нарушения выявлены в ходе специального мониторинга, проведенного Комиссией партийного контроля при областном филиале партии «AMANAT».

Как сообщила депутат маслихата Енбекшиказахского района Шолпан Касымбаева, в одной из проинспектированных школ наблюдается нехватка рабочих, в другой – не вошло в смету благоустройство школьного двора. Несмотря на заверения представителей подрядных компаний, партийцы усомнились, что оба объекта будут готовы принять школьников к Дню знаний, 1 сентября.

По словам исполнительного секретаря областного филиала партии «AMANAT» Ерлана Жакупова, отныне депутаты маслихата будут еженедельно посещать стройплощадки и направлять депутатские запросы о выявленных недостатках в профильные ведомства.

По данным Комиссии партийного контроля, по причине задержек с финансированием и подготовкой проектно-сметной документации замедлился ход строительно-монтажных работ и на других объектах Алматинской области. В частности, ремонт школы №12 в селе Нура ведется за счет собственных средств подрядной организации, а строительство общежития Талгарского политехнического колледжа временно приостановлено из-за выявленных проектных недочетов.

Комиссия поручила подрядчикам ускорить темпы работ, своевременно провести госэкспертизу и обеспечить ввод основных учебных корпусов до конца августа.

