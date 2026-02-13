270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денег граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».

Граждан убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Деньги принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.

Полученные деньги использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое установлено ограничение на распоряжение.

Подозреваемый помещен под стражу.