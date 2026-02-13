В Алматы арестован организатор крупной инвестиционной аферы

Закон и Порядок
132

270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денег граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».

Граждан убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Деньги принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.

Полученные деньги использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое установлено ограничение на распоряжение.

Подозреваемый помещен под стражу.

 

#мошенничество #арест #афера

Популярное

Все
Демократический механизм запущен
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
О чем поведает Рашид ад-дин?
Драмы на склонах, надежды на льду
Про город, людей, Ишим
Превратить ИИ в двигатель роста
Формируя пространство общественного согласия
Три новые жизни
К развитию – через конкуренцию и креативность
Закон Республики Казахстан
Если это любовь
«Первое счастье мое – это мой народ...»
С чего начиналось «Мәміле»
Познание через творчество
Вдохновленный историей Великой степи
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
В заказчиках недостатка нет
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

В Мангистауской области пресекли поставки афганского опия
Две цистерны и более тысячи баллонов «веселящего» газа изъя…
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казин…
Черногория выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]