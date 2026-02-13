В Алматы члены общенациональной коалиции встретились с творческой интеллигенцией

Конституционная реформа
На встрече с деятелями культуры в Алматы заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации, член Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» Аида Балаева рассказала о значении проекта Новой Конституции и отметила, что этот документ является историческим решением, определяющим будущее страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам вице-премьера, ключевой смысл проекта Новой Конституции заключается в обеспечении благополучия граждан и устойчивого развития государства.

«Главная цель проекта Новой Конституции – это благополучие граждан и основа устойчивого развития страны. В новой Преамбуле права и свободы человека впервые четко обозначены как высший приоритет государства», - подчеркнула Аида Балаева.

По ее словам, в новой редакции единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие закреплены в качестве прочного фундамента казахстанской государственности. Суверенитет и Независимость, а также территориальная целостность страны включены в категорию неизменных ценностей.

Кроме того, в своих выступлениях члены Коалиции - депутат Мажилиса Аманжол Әлтай,  председатель Союза писателей Мереке Құлкенов, президент Общественного объединения «Международный Фонд казахского языка» Рауан Кенжехан отметили, что принципы справедливости, Закона и Порядка, ответственного отношения к природе впервые определены на уровне Основного закона. Это не только укрепляет справедливость и порядок в обществе, но и юридически закрепляет экологическую ответственность перед будущими поколениями.

В свою очередь, вице-премьер особо подчеркнула, что новая Конституция является общей ответственностью всего общества.

«Судьба Новой Конституции – это не только дело юристов и политиков, это общее дело всего общества. Особенно для представителей культуры и искусства этот документ имеет глубокое значение», - сказала она.

В ходе встречи было отмечено, что в проекте Новой Конституции особое внимание уделено развитию культуры, науки и образования. Впервые «сохранение историко-культурного наследия» и «поддержка самобытной культуры» определены в качестве основополагающих принципов. Также закреплена обязанность граждан бережно относиться к историческому и культурному наследию.

Государство определяет культурное многообразие, научный поиск и развитие, основанное на знаниях, как стратегические приоритеты. Защита интеллектуальной собственности закрепляется на конституционном уровне, содержательно конкретизирована творческая свобода.

Кроме того, впервые введена норма о защите прав граждан в цифровой среде. Это направлено на обеспечение безопасности личности и защиты персональных данных в эпоху новых технологий.

В отношении института семьи также установлена конкретная норма. Конституция четко указывает, что брак – это союз, основанный на добровольном выборе и равных правах мужчины и женщины.

В целом Новая Конституция представляется как документ, принципиально ориентированный на права человека и направленный на формирование прочной основы нового общественного согласия.

«Этот референдум –  не очередная политическая кампания, а главная правовая гарантия нашего будущего. Его успешное проведение напрямую зависит от каждого из нас. Поэтому призываю всех поддержать новую Конституцию», - подчеркнула Аида Балаева.

В ходе встречи актер театра и кино, Народный артист Казахстана Болат Әбділманов, ректор Казахского Национального академии искусств им. Т.Жургенова Арман Жүдебаев, директор Национального центрального музея РК Сержан Саров и другие представители сферы культуры и искусства высказали свои мнения по проекту новой Конституции и отметили необходимость сделать ответственный выбор, определяющий будущее страны.

 

