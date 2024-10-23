В Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию

22 октября 2024 года в Алматы при координации прокуратуры города успешно ликвидирована крупная нарколаборатория, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе операции задержан организатор преступного предприятия.

«При обыске в лаборатории обнаружены и изъяты 15 кг готового мефедрона, упакованного в 3 полиэтиленовых пакета, 36 канистр по 30 литров, 4 канистры по 10 литров, 5 пятилитровых ведер, 8 литровых пластиковых бутылок с жидкостью, а также походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150 литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, электронные весы, респираторные маски, шуруповерт, приспособленный для перемешивания, 8 пластиковых подносов», - говорится в сообщении прокуратуры.

Все изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу. Организатор лаборатории водворен в следственный изолятор.

За текущий год прокуратурой города Алматы совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 22 нарколабораторий, активно действовавших на территории города.

Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать о подозрительных лицах и объектах, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков, для оперативного реагирования и предотвращения преступлений. Ваша бдительность может спасти жизни.