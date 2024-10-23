В Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию

Происшествия , Криминал
99
Венера Баталова
корреспондент

22 октября 2024 года в Алматы при координации прокуратуры города успешно ликвидирована крупная нарколаборатория, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе операции задержан организатор преступного предприятия.

«При обыске в лаборатории обнаружены и изъяты 15 кг готового мефедрона, упакованного в 3 полиэтиленовых пакета, 36 канистр по 30 литров, 4 канистры по 10 литров, 5 пятилитровых ведер, 8 литровых пластиковых бутылок с жидкостью, а также походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150 литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, электронные весы, респираторные маски, шуруповерт, приспособленный для перемешивания, 8 пластиковых подносов», - говорится в сообщении прокуратуры.

Все изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу. Организатор лаборатории водворен в следственный изолятор.

За текущий год прокуратурой города Алматы совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 22 нарколабораторий, активно действовавших на территории города.

Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать о подозрительных лицах и объектах, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков, для оперативного реагирования и предотвращения преступлений. Ваша бдительность может спасти жизни.

#Алматы #нарколаборатория #производство наркотиков

Популярное

Все
Реконструкция близится к завершению
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Нужны новые подходы
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Из села – в чемпионы
Число аварий снизит «цифра»
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Столичный статус не гарантирует комфорт
Контрафакт на миллионы
Труба достигла намеченной отметки
Получать наибольший урожай с наименьшими потерями воды
Особенности выборов депутатов маслихатов проанализировали эксперты КИСИ
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Образ, сотканный из мифов и легенд
В Петропавловске прошел областной конкурс «Өнеріміз саған, Қазақстан!»
Ценить и сберечь
Брейкинг снова на вершине!
«Барыс» одержал первую победу при новом тренере
Триумф «Жетысу»
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Засоряют Большой Алматинский канал
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Как безопасно перевозить детей транспортом, рассказали в Минпросвещения
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
День Республики – символ гордости и независимости
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Подростку из Талдыкоргана грозит до 15 лет лишения свободы …
Нарколабораторию по производству «синтетики» ликвидировали …
Очередную попытку незаконного вывоза ГСМ за рубеж пресекли …
Крупную партию сигарет пытались провезти через границу под …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]