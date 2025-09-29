В Алматы обсудили будущее медиапространства Казахстана и России

Масс-медиа
68

В Алматы состоялся второй медиафорум, собравший ключевых представителей медиасфер, государственных структур и экспертных кругов Казахстана и России, сообщает Kazinform

Фото: Kazinform/ А.Павский

С самого утра в зале было оживленно: операторы проверяли технику, устанавливали камеры, журналисты занимали свои места, готовясь освещать событие, а гости обменивались приветствиями. Атмосфера сочетала официальность и дружескую теплоту.

Мероприятие стало важной площадкой для диалога о настоящем и будущем медиапространства двух стран.

Форум открыли Государственный советник Ерлан Карин и заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Их присутствие подчеркивает стратегическое значение медиасотрудничества.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала о важности совместных проектов, посвященных истории, культуре и достижениям двух стран.

Одной из ключевых тем форума стала борьба с фейками и использование искусственного интеллекта. Директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева подчеркнула важность повышения информационной грамотности населения. Генеральный директор ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов призвал коллег присоединиться к международной ассоциации по проверке фактов. 

Руководители ведущих СМИ двух стран в неформальной обстановке и на рабочих сессиях обсудили актуальные вызовы и перспективы сотрудничества. 

Первая часть форума завершилась общим фотографированием. Снимки с улыбками и рукопожатиями стали символом дружественной и конструктивной атмосферы мероприятия.

После официальных выступлений участники переместились в зону неформального общения. За чашкой кофе представители СМИ делились впечатлениями и обсуждали перспективы совместных проектов. Атмосфера форума сочетала в себе деловой настрой и дружескую открытость.

Работа продолжалась и в кулуарах. Форум в Алматы показал — у обеих стран есть общие планы в медиасфере: от совместных проектов до технологий искусственного интеллекта. Первый медиафорум прошел в ноябре прошлого года в Москве. Тогда же стороны решили, что вторая встреча пройдет на территории РК. Организаторами форума выступили Телерадиокомплекс Президента и информационное агентство России ТАСС.

#Казахстан #Россия #СМИ #медиа

