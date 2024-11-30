В Алматы приняли программу реновации жилья до 2030 года

Программа охватывает ветхие многоквартирные дома, построенные в период с 1930 по 1980 год, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Маслихат города Алматы принял «Программу реновации жилища города Алматы до 2030 года», целью которой является улучшение условий проживания горожан, обновление городской среды и предотвращение увеличения аварийного жилого фонда.

Программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры. Ее реализация будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Алматы до 2040 года, предусматривающим развитие жилых территорий с учетом плотности застройки, доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современных требований безопасности и эстетики.

Одной из ключевых особенностей новой программы стало внедрение механизмов защиты прав собственников жилья и улучшение взаимодействия с жителями и общественностью.

Переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, что обеспечит безопасность жителей мегаполиса.

До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит переселить около 7 500 собственников в современные благоустроенные квартиры.