В Алматы приняли программу реновации жилья до 2030 года

Строительство
11

Программа охватывает ветхие многоквартирные дома, построенные в период с 1930 по 1980 год, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Маслихат города Алматы принял «Программу реновации жилища города Алматы до 2030 года», целью которой является улучшение условий проживания горожан, обновление городской среды и предотвращение увеличения аварийного жилого фонда.

Программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры. Ее реализация будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Алматы до 2040 года, предусматривающим развитие жилых территорий с учетом плотности застройки, доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современных требований безопасности и эстетики.

Одной из ключевых особенностей новой программы стало внедрение механизмов защиты прав собственников жилья и улучшение взаимодействия с жителями и общественностью.

Переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, что обеспечит безопасность жителей мегаполиса.

До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит переселить около 7 500 собственников в современные благоустроенные квартиры.

#Алматы #жилье #реновация

Популярное

Все
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Мы – из Казахстана!
«Киберпол» работает эффективно
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Кобот мебель выпускает
Будем друзьями?
Вопрос жизни
Аланне и Марку не было равных
«Кайрат» досрочно вышел в финал Лиги чемпионов
Не верить фейкам, свернуть репитеры
Разъяснять и предупреждать
Бойцы Нацгвардии готовы к выполнению любых задач
Модернизация для общежитий
Труд, облагородь человека!
Восстановить управленческую вертикаль
Присягнули на верность Родине
Сносят самострой
Число пользователей Интернета в 2024 году достигло 5,5 млрд человек
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Грустные думки аграрные
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
Парламентские опоры Содружества
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Не врач, а Google в халате!
Превращаем легковушку в «грузовик»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса
Кинофестиваль «Евразия» станет платформой для новых тенденций в киносфере - Касым-Жомарт Токаев
Лудомания: группу риска выявляют в Актюбинской области
Суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии
Закон Республики Казахстан
В Жетісу открыли ключевой участок автомобильной дороги «Жаркент-Хоргос»
Монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Слет волонтерских организаций Казахстана и России прошел в Алматы
Армения и Азербайджан должны признать друг друга в рамках советских границ – Пашинян
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны

Читайте также

Опреснительный завод начали строить в Мангистау
В каких городах Казахстан и Россия построят ТЭЦ
Когда построят новый НПЗ – ответ главы Минэнерго
Более десятка уголовных дел над застройщиками ведет прокура…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]