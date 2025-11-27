В Алматы прошел концерт к 130-летию со дня рождения Пауля Хиндемита

В программу вечера вошли лучшие произведения одного из крупнейших немецких композиторов XX века, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В Малом зале Казахской национальной консерватории им. Курмангазы собрались ценители камерного искусства, чтобы прикоснуться к музыке Пауля Хиндемита – выдающегося композитора и альтиста, чье богатейшее наследие неизменно привлекает к себе внимание исполнителей и слушателей. Наиболее яркой чертой его творческого метода является отточенное контрапунктное мастерство. Полифония в музыке Хиндемитта была закономерным этапом развития классических традиций, осмысливаемых композитором с позиций современного искусства.

Ведущим концерта выступил Нурлан Сагимбаев. Он интересно и подробно рассказал о жизни и творческом пути Хиндемита, а также об историческом контексте создания прозвучавших сочинений, задав особое настроение всему вечеру.

Исполнители продемонстрировали высокий профессионализм и яркий артистизм. Публика с большим вниманием слушала вдохновенную игру Нурлана Сагимбаева (альт), Айман Сагимбаевой (гобой), Алмагуль Конысбаевой (фортепиано), Айдара Куспанова (виолончель) и Мадины Асхат (альт). Каждый из них по-своему раскрыл музыку Хиндемита, наполнив произведения выразительностью, точностью и эмоциональной глубиной. Прекрасное исполнение и тонкое чувствование стиля сделали вечер по-настоящему ярким и запоминающимся.

 

