В Алматы прошел традиционный День подписчика

Эта акция проводится в рамках ежегодной подписной кампании на газеты и журналы

В Алматы прошел традиционный День подписчика – эта акция проводится в рамках ежегодной подписной кампании на газеты и журналы, передает Kazpravda.kz 

Как подтверждает статистика и проявленный интерес к проводимой акции, алматинцы по-прежнему остаются активными читателями различных печатных изданий, в том числе и газеты «Казахстанская правда».

- День подписчика для нас - это долгожданный праздник, - заявила директор филиала АО «Казпочта» «Почтовый сервис» Гульназ Кавлиева. - Газеты и журналы информируют нас, позволяют сформировать гражданскую позицию, несут достоверную, проверенную информацию, что особенно важно в наш цифровой век, поэтому мы призываем всех к их чтению. Также хотела бы обрадовать алматинцев тем, что мы дали старт социальному проекту «Сделай подарок детям». Этим проектом мы охватили детские социальные учреждения и призываем население Казахстана, а также бизнесменов и своих партнеров, подписываться на газеты и журналы самим и помогать оформлять подписку  на печатные издания для детских домов и других социальных учреждений.

По ее словам, этот проект будет продвигаться в социальных сетях.

– Мы очень сильно хотим его масштабировать. А чуть позже мы начнём такой же социальный проект для домов престарелых в Казахстане, потому что это те люди, которые оторваны от цифровизации,  они приучены читать и надо предоставить им такую возможность, – подчеркнула Г. Кавлиева.

В акции принимали участие руководители  печатных изданий  в Казахстане, со словами приветствия выступил заместитель гендиректора «ТОО «Қазақ газеттері», руководитель изданий в Алматы Багашар Турсынбайулы.

- Ничто не заменит запах полиграфической краски, ценность и значимость печатного слова. Как бы мы не пользовались интернет-ресурсами, мы любим наши газеты и журналы, мы вместе с ними выросли и воспитали своих детей и внуков. Печатное слово вызывает доверие читателей, это надо ценить и беречь традиции, - такое резюме сделали присутствующие на мероприятии алматинцы.

