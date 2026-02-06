В Алматы состоялась встреча депутатов Мажилиса РК и представителей Комиссии по конституционной реформе с членами Общественного совета города. В ходе встречи были обсуждены поправки в Конституцию, вынесенные на общественное обсуждение, а также участие гражданского общества в формировании обновленной правовой модели государства, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Участники поддержали проект новой Конституции и отметили, что проводимая реформа является одним из ключевых этапов политической модернизации страны и затрагивает базовые принципы государственного устройства. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, усилении роли Парламента, расширении гарантий прав и свобод граждан и повышении подотчетности государственных институтов.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи подчеркнул важность открытого и ответственного общественного диалога при обсуждении Основного закона. По его словам, именно вовлеченность общества позволяет обеспечить устойчивость и легитимность реформ.

«Конструктивная критика не должна ограничиваться. Мы должны ценить саму возможность открытого обсуждения как общественную ценность. Только через диалог можно прийти к решениям, которые будут приняты обществом и будут работать в долгосрочной перспективе», – отметил Ермурат Бапи.

Он также обратил внимание на необходимость сохранения общественного согласия и недопущения спекуляций вокруг чувствительных тем в период реформ.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров, говоря о значении предлагаемых конституционных изменений в условиях внешних вызовов, отметил их ориентированность на обеспечение устойчивости государства.

«Проект новой Конституции предусматривает механизмы сохранения стабильности и территориальной целостности страны в условиях турбулентности мировой политики», – отметил Ерлан Саиров.

По его словам, предлагаемые изменения ориентированы на долгосрочное развитие страны и отвечают современным внутренним и внешним вызовам.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено содержанию преамбулы Конституции. Член Комиссии по конституционной реформе Унзила Шапак отметила, что преамбула определяет ценностные ориентиры всего текста Основного закона.

«Конституция – это выражение общественного согласия между государством и народом. В преамбуле должны быть четко зафиксированы единство нации, унитарный характер государства, нерушимость границ и территориальная целостность», – подчеркнула Унзила Шапак.

Она добавила, что обновленный Основной закон должен учитывать как международные правовые обязательства Казахстана, так и национальные интересы и историческую преемственность.

Свою позицию по актуальности предлагаемых изменений высказал член Общественного совета города Алматы Совет Сеитов. По его словам, Казахстан вступает в новый этап политического и экономического развития, что объективно требует обновления Основного закона. Он также подчеркнул важность вовлечения молодежи в процесс обсуждения.

«Это Конституция, по которой нам всем жить. В первую очередь – молодому поколению. Поэтому важно не быть равнодушными и активно участвовать в обсуждении и голосовании на предстоящем референдуме», – подчеркнул он.

О социальной и правозащитной составляющей конституционных изменений рассказал член Общественного совета города Алматы Богдан Джепка. Он отметил, что многие действующие нормы нуждаются в обновлении с учетом современных реалий.

«Сегодня мир стремительно меняется – цифровизация, искусственный интеллект, новые социальные вызовы. В этом контексте изменения, которые вносятся в Конституцию, являются своевременными», – заявил он.

По его словам, предлагаемые поправки могут сделать государственную систему более мобильной и менее бюрократизированной, приблизив власть к гражданам. Особое внимание он уделил вопросам защиты прав людей с ограниченными возможностями.

«Для меня принципиально важно, что в проекте сохранена 30-процентная квота для женщин и людей с инвалидностью в избирательном процессе. Это реальный инструмент участия и влияния на социальное развитие страны», – отметил Богдан Джепка.

Член Общественного совета города Алматы Рустам Кайрыев подчеркнул, что конституционные изменения являются нормальной мировой практикой и требуют разъяснения в доступной форме.

«Важно выстраивать разъяснительную работу в понятном формате, в том числе через средства массовой информации, чтобы у граждан было четкое понимание сути предлагаемых изменений», – добавил он.

По итогам обсуждения участники поддержали предлагаемые изменения. Также было отмечено, что подобные диалоговые площадки позволяют учитывать позиции экспертного и общественного сообщества в рамках продолжающейся конституционной реформы.