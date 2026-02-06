В Алматы высказались в поддержку новой Конституции

Конституционная реформа
525
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы состоялась встреча депутатов Мажилиса РК и представителей Комиссии по конституционной реформе с членами Общественного совета города. В ходе встречи были обсуждены поправки в Конституцию, вынесенные на общественное обсуждение, а также участие гражданского общества в формировании обновленной правовой модели государства, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Участники поддержали проект новой Конституции и отметили, что проводимая реформа является одним из ключевых этапов политической модернизации страны и затрагивает базовые принципы государственного устройства. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, усилении роли Парламента, расширении гарантий прав и свобод граждан и повышении подотчетности государственных институтов.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи подчеркнул важность открытого и ответственного общественного диалога при обсуждении Основного закона. По его словам, именно вовлеченность общества позволяет обеспечить устойчивость и легитимность реформ.

«Конструктивная критика не должна ограничиваться. Мы должны ценить саму возможность открытого обсуждения как общественную ценность. Только через диалог можно прийти к решениям, которые будут приняты обществом и будут работать в долгосрочной перспективе», – отметил Ермурат Бапи.

Он также обратил внимание на необходимость сохранения общественного согласия и недопущения спекуляций вокруг чувствительных тем в период реформ.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров, говоря о значении предлагаемых конституционных изменений в условиях внешних вызовов, отметил их ориентированность на обеспечение устойчивости государства.

«Проект новой Конституции предусматривает механизмы сохранения стабильности и территориальной целостности страны в условиях турбулентности мировой политики», – отметил Ерлан Саиров.

По его словам, предлагаемые изменения ориентированы на долгосрочное развитие страны и отвечают современным внутренним и внешним вызовам.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено содержанию преамбулы Конституции. Член Комиссии по конституционной реформе Унзила Шапак отметила, что преамбула определяет ценностные ориентиры всего текста Основного закона.

«Конституция – это выражение общественного согласия между государством и народом. В преамбуле должны быть четко зафиксированы единство нации, унитарный характер государства, нерушимость границ и территориальная целостность», – подчеркнула Унзила Шапак.

Она добавила, что обновленный Основной закон должен учитывать как международные правовые обязательства Казахстана, так и национальные интересы и историческую преемственность.

Свою позицию по актуальности предлагаемых изменений высказал член Общественного совета города Алматы Совет Сеитов. По его словам, Казахстан вступает в новый этап политического и экономического развития, что объективно требует обновления Основного закона. Он также подчеркнул важность вовлечения молодежи в процесс обсуждения.

«Это Конституция, по которой нам всем жить. В первую очередь – молодому поколению. Поэтому важно не быть равнодушными и активно участвовать в обсуждении и голосовании на предстоящем референдуме», – подчеркнул он.

О социальной и правозащитной составляющей конституционных изменений рассказал член Общественного совета города Алматы Богдан Джепка. Он отметил, что многие действующие нормы нуждаются в обновлении с учетом современных реалий.

«Сегодня мир стремительно меняется – цифровизация, искусственный интеллект, новые социальные вызовы. В этом контексте изменения, которые вносятся в Конституцию, являются своевременными», – заявил он.

По его словам, предлагаемые поправки могут сделать государственную систему более мобильной и менее бюрократизированной, приблизив власть к гражданам. Особое внимание он уделил вопросам защиты прав людей с ограниченными возможностями.

«Для меня принципиально важно, что в проекте сохранена 30-процентная квота для женщин и людей с инвалидностью в избирательном процессе. Это реальный инструмент участия и влияния на социальное развитие страны», – отметил Богдан Джепка.

Член Общественного совета города Алматы Рустам Кайрыев подчеркнул, что конституционные изменения являются нормальной мировой практикой и требуют разъяснения в доступной форме.

«Важно выстраивать разъяснительную работу в понятном формате, в том числе через средства массовой информации, чтобы у граждан было четкое понимание сути предлагаемых изменений», – добавил он.

По итогам обсуждения участники поддержали предлагаемые изменения. Также было отмечено, что подобные диалоговые площадки позволяют учитывать позиции экспертного и общественного сообщества в рамках продолжающейся конституционной реформы.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
В заказчиках недостатка нет
От стихийной торговли – к уличным стандартам
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Финансовый ликбез для школьников
Ау, отечественный инвестор!
Пусть зеленым будет город!
Тұсау кесу от Александра Бублика
Сказка на новый лад
Снег Алматы привычнее песков Неома
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Спортивное сообщество единогласно поддержало проект новой К…
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой К…
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ…
Президент встретился с руководством Конституционной комиссии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]