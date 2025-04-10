Специальными прокурорами города Алматы завершено досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствие установило, что в августе 2024 года двое граждан Республики Казахстан организовали доставку из Соединенных Штатов Америки в Алматы посылок с наркотическим средством — марихуаной.

Один из подозреваемых за денежное вознаграждение предоставил свои анкетные данные и супруги для оформления международной отправки.

В результате оперативных мероприятий на таможенном посту «Жетісу» изъяты посылки с марихуаной. Они признаны вещественными доказательствами по делу.

Подозреваемые задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду наркотических средств и покушение на их сбыт.

Уголовное дело направлено в Турксибский районный суд города Алматы для рассмотрения по существу.

Прокуратура города Алматы предупреждает: незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечёт строгую уголовную ответственность. Напоминает проявлять осторожность при передаче своих личных данных третьим лицам.