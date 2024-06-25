В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам

Спорт
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Николай Жоров

Были названы новые имена чемпионов континента

фото Юрия Беккера

После четырех золотых медалей в рапиде и пяти высших наград в классических шахматах наши юные игроки красиво завершили чемпионат континента, завоевав в последний день игр три первых места в блице. На этот раз обладателями золотых наград стали Акнур Мамакова, Сатбек Ахмединов и Алуа Нурман. Всего команда Казахстана завоевала 25 медалей, 12 из них – золотые.

По сравнению с классическим контролем времени, когда игроки имеют запас на обдумывание хода и розыгрыш хитроумных комбинаций, в блице счет идет на секунды. Для одних участников блиц – это очередная возможность подтвердить свой высокий класс, для других – реа­билитироваться за неудачи в рапиде и классике. Так, казахстанская шахматистка Акнур Мамакова блестяще выступала в категории до 12 лет. Юная астанинка одержала восемь побед и за тур до финиша обеспечила себе золотую медаль.

Из-за автомобильных пробок на улицах Алматы Алуа Нурман чуть не осталась без чемпионского титула. За опоздание ей засчитали поражение в первой партии. Но с такой неприятной ситуацией она справилась замечательно и оставшиеся партии уверенно выиграла. К «бронзе» в рапиде она добавила «золото» в блице.

В категории до 18 лет Сатбек Ахмединов не дал шансов приз­нанным фаворитам, обыграв их одного за другим. Победной точкой стала ничья в последней игре, позволившая ему стать чемпионом континента.

Помимо золотых, наши юные шахматисты завоевали две сереб­ряные и две бронзовые награды.

В ходе чемпионата Азии наш первый гроссмейстер, а ныне первый вице-президент KazChess Дармен Садвакасов поделился ближайшими планами. Он отметил, что Главой государства шахматы активно поддерживаются и стали прио­ритетным видом спорта. Постановлением Правительства утвержден комплексный план развития шахмат, а сейчас идет системная работа по всем направлениям, задействованы как государственные органы, так и Казахстанская шахматная федерация. В рамках этого комп­лексного плана стояла задача получить двух гроссмейстеров младше 20 лет, до 2027 года. И уже сегодня этот результат дос­тигнут. Казыбек Ногербек стал в этом году чемпионом мира и гроссмейстером. Ждет присвое­ния звания и Алдияр Ансат – чемпион Казахстана и Азии, который выполнил все нормы.

Юношеский чемпионат Азии собрал рекордное количество участников: 645 спортсменов из 34 стран. Теперь же главными стартами будет Всемирная шахматная олимпиада, которая в сентябре этого года пройдет в Будапеште (Венгрия). Наша команда уже начала тренировочный процесс.

За последние 10–15 лет в Казахстане очень активно развивались женские шахматы, а наша сборная стала одной из лучших в мире. В прошлом году она заняла второе место на командном чемпионате мира, а до этого пятое место на Олимпиаде. Безусловно, есть большие надежды на успех и в олимпийском Париже, где наша сборная во главе с Бибисарой Асаубаевой поборется за медали. Как отмечают в КФШ, делается все возможное, чтобы наша команда подошла к этим стартам в максимальной готовности.

Что касается мужской сборной, в которой играет Казыбек Ногербек и другие молодые талантливые спортсмены, то перед ними на Олимпиаде стоит задача пройти серьезную обкатку.

– Если мы посмотрим на предыдущую Олимпиаду, то у нас средний возраст мужской сборной составлял 35 лет, а сейчас им по 20–21. Это совершенно другой состав по потенциалу. Безусловно, ребятам предстоит еще какой-то период становления. И основная задача – войти в десятку сильнейших. Сейчас главное – подготовить сборную, сохранить дружеские отношения между ребятами и сформировать командный дух, – отмечает Дармен Садвокасов.

В Казахстане в рамках прог­раммы развития профессионального спорта проводятся различные турниры. Следующее большое мероприятие будет в августе, когда в Астане пройдет командный чемпионат мира по шахматам. Ожидается участие грандов шахматного мира, в том числе и знаменитого норвежца Магнуса Карлсена. Для наших шахматистов это очень хорошая мотивация – оказаться­ рядом с самыми известными спортсменами.

#Спорт #Алматы #шахматы #юношеский чемпионат Азии

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