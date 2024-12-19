В Алматы завершился XII МКФ Bastau

Кино
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Приз за лучший игровой короткометражный фильм получила польская лента Son оf Happiness («Сын счастья») режиссера Доминика Милецкого.

– Нам, членам жюри, было что обсуждать, – сказал председатель жюри XII Международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов Bastau кинорежиссер и сценарист из Узбекистана Рашид Маликов. – Это был тяжелый и ответственный труд – отобрать три лучшие картины из 43, но в чем-то главном мы оказались единодушны. Фильм Доминика Милецкого, где речь идет об отце и сыне, страдающем болезнью Дауна, пронизан общечеловеческими гуманистическими традициями.

Любой фестиваль, по словам Рашида Маликова, это некий квантовый скачок для киносообщества страны.

– Не случайно французская кинематография такая сильная: там есть великий Каннский кинофестиваль. Что касается Bastau, то это благородное мероприятие, которое дает молодым ребятам ориентиры, критерии оценки и драйв для того, чтобы быть в профессии, – считает он.

Борис Литовченко, другой член жюри, до Bastay был на нескольких фестивалях студенческого и дебютного кино:

– Но там всегда складывалось ощущение, что вся интрига сосредоточена на десяти процентах конкурсных фильмов, а здесь все 43 картины были качественные.

Оператор-постановщик знаменитого фильма «Вызов», отдельные сцены из которого сняты в открытом космосе, дал профессиональные советы тем, кто собирается посвятить жизнь кино:

– Я поступил в вуз, где на одно место претендовали 30 человек. Через два года мне не понравилось, как меня учат, и я ушел на съемочную площадку. Работать, не имея опыта, довольно сложно. Но даже если тебя не берут по специальности, то на площадке всегда есть черная работа. Можно таскать мешки, подавать кофе, менять и заряжать батареи, мотать провода, устроиться осветителем... И надо выбирать правильного куратора. На мой взгляд, им должен стать не самый мощный в профессиональном плане, а тот, кто готов отдавать.

Лучшей анимационной лентой на фестивале стала работа из Украины под названием «Обiруч» («Обеими руками»). В документальной секции главный приз забрала отечественная картина Menin Terminatorsham («Моя терминаторша»).

– Самое трудное в кино – это начать. А самая главная задача нашего фестиваля – поддержать молодые таланты в начале пути, – сказал президент Bastau Сергей Азимов. – На нынешнем фестивале я увидел не зашоренных, шагающих по струнке, а раскованных, внутренне свободных людей, с которыми честно можно говорить о серьез­ных вещах.

На МКФ по традиции работало и студенческое жюри, которое тоже выбрало своего победителя. Им стала еще одна картина из Польши – Hi, grandpa («Привет, дедушка») Александра Покульского. Особо отметили студенты и казахстанский проект под названием «Ноябрь» известного тиктокера Махамбета Мырзы.

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Приз Всемирной организации по продвижению азиатского кино NETPAC забрала турецкая Vaziyet («Ситуация»).

С этого года фестиваль Bastau учредил еще один приз – президента фестиваля. Его удостоена режиссер фильма «Пряники для ее отца, моего прадеда и ее деда» Алина Мустафина.

– Будучи режиссером-документалистом, хочу сказать, что успех любой картины, снятой в этом жанре, – это точно найденный персонаж. Алине Мустафиной это удалось: в ее колоритном герое есть и человеческое, и сугубо национальное, и много-много личного, – отметил Сергей Азимов.

Кинолаборатория Аlmaty film lab, созданная в прошлом году в рамках кинофестиваля Bastay, подала 40 заявок, из них для учас­тия в конкурсе были выбраны пять игровых и пять документальных проектов. Победителями стали «Аяулым» Миры Абдрахмановой и «Ненасытные люди» Дастана Тусупбекова. Эти режиссеры получат финансовую поддержку от «Казахфильма» для продолжения работы над своими проектами.

Завершилась церемония наг­раждения показом трех короткометражных фильмов-победителей прошлогоднего питчинга проектов Аlmaty film lab: «Аң» режиссера Яны Альжановой, «Пассажиры» Жамили Сахари и «Әдемі» Фаризы Танай.

Немного подробнее о картине «Пассажиры», которая примечательна тем, что в ней совершенно безвозмездно работали три мэтра. Оператором картины стал обладатель первого в истории казахского кино «Серебряного медведя» Берлинале Азиз Жамбакиев, а снялись в ней два знаменитых киноактера – Азиз Бейшеналиев и Толепберген Байсакалов.

– Кинолаборатория Аlmaty film lab – это не только шанс сделать первый шаг в кино, но и возможность научиться дружить, поддерживать и радоваться­ успехам друг друга, – считает Сергей Азимов. – Люди, которые умеют это делать, внутренне свободны и по-хорошему дерзки. Пример этому Толепберген Байсакалов, который, будучи студентом ВГИКа, стоял перед угрозой отчисления. Обращаясь ко мне за помощью, а в ту пору я был директором «Казахфильма», он пообещал, что когда-нибудь станет популярным артистом и снимется в моем фильме бесплатно. Пока я его не задействовал в своей картине, но он снялся у начинающей коллеги. И теперь можно считать, что половину долга он вернул.

Напомним, что в этом году в конкурсную программу поступило свыше 500 заявок, из которых были отобраны 43 картины, представляющие 28 стран. На открытии МКФ были вручены особые призы за вклад в развитие отечественной киноиндустрии – народному артисту СССР Асанали Ашимову, ректору университета «Туран» Рахману Алшанову и руководителю ОФ «Фонд Ораза Абишева» Канату Абишеву.

#Алматы #кинофестиваль #Bastau

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