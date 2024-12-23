В Астане открылся лыжный сезон

Спорт
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В Центральном парке Астаны официально открылся лыжный сезон. В этой связи прошли соревнования по лыжным гонкам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Лыжные гонки проходили на дистанциях 500 метров и 2,5 км по нескольким возрастным категориям.

«Эта зима идеально подходит для проведения лыжных гонок. Причина, по которой мы запланировали открытие лыжного сезона именно на это время, связана с погодой. Опять же, толщина снега позволяет сделать лыжную трассу на высоком уровне. Лыжи – одни из самых популярных среди зимних видов спорта. В столице очень много людей, занимающихся лыжным спортом. Сегодня в открытии лыжного сезона принимают участие все от мала до велика. Нашему самому старшему участнику 83 года. Помимо лыжных соревнований, на открытии лыжного сезона были организованы состязания по поясной борьбе, армрестлингу, перетягиванию каната, поднятию гири», - рассказал руководитель отдела Дирекции проведения спортивно-массовых мероприятий Кольбай Жанбек.

В прошедшем лыжном соревновании участники состязались в 7 возрастных категориях.

«Сам занимаюсь плаванием. А в зимнее время я ориентируюсь на лыжи. Благодаря тому, что занимаюсь уже год, стал более выносливым. Уверен, что мои успехи в спорте будут способствовать и жизни», - сказал один из самых юных участников лыжного сезона 9-летний Кеншилик Ахмат.

По окончании спортивного мероприятия призеры были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

#Астана #Спорт #лыжи

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