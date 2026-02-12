В Астане состоялась встреча члена Общественного совета города Астаны, члена Конституционной комиссии Замиры Кузиевой с трудовым коллективом ТОО «Единый консолидирующий центр» по разъяснению проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

В центре внимания — ключевые положения документа, направленные на укрепление государственности, защиту прав и свобод человека, обеспечение верховенства закона и расширение участия граждан в управлении делами государства.

В ходе встречи Кузиева З.З. выступила с позицией как представитель бизнес-сообщества и руководитель, ежедневно работающий с людьми. В своем выступлении она подчеркнула:

«Проект новой Конституции для меня – это ориентир, который задает направление развития страны на годы вперед».

Она отметила, что в условиях глобальных изменений особенно важно обеспечить устойчивость и предсказуемость правового поля:

«Особенно важно, чтобы основной закон обеспечивал устойчивость, понятные правила и предсказуемость для граждан и для бизнеса».

Отдельное внимание было уделено социальным гарантиям, закрепленным в проекте. По словам спикера:

«Конституция усиливает социальные гарантии и право на труд, на свободный выбор деятельности, на отдых и социальную защиту».

Кузиева З.З. подчеркнула, что данные положения формируют баланс между экономическим развитием и социальной ответственностью:

«Это создает баланс между экономическим развитием и социальной ответственностью, без которого устойчивый рост невозможен».

Говоря о значении предлагаемых изменений, она также отметила:«Для меня новая Конституция – это шаг к партнерству, когда государство, бизнес и граждане движутся в одном направлении, понимая общие правила и общие цели».

В ходе встречи также было отмечено, что Президентом Республики Казахстан подписан указ о проведении республиканского референдума по проекту новой Конституции, что открывает для граждан возможность напрямую выразить свою позицию по ключевому документу страны.

В завершение обсуждения участники подчеркнули важность активного участия граждан в референдуме и значимость общественного диалога. Эксперт призвала поддержать проект новой Конституции, проголосовать за обновление страны, за устойчивое развитие и светлое будущее Казахстана.