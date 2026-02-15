В Астане прошел молодежный live-концерт в поддержку референдума

Конституционная реформа
178
Айман Аманжолова
корреспондент

Молодежь столицы собралась на live-концерте в поддержку Конституционной реформы.  Мероприятие объединило более 10 тысяч человек и стало одной из первых крупных публичных площадок в рамках работы Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В ходе мероприятия прозвучал призыв к казахстанцам принять участие в предстоящем референдуме и выразить свою позицию по проекту Новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Как ранее подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, конституционные изменения являются частью системной политической модернизации страны. По его словам, ключевая задача реформ – укрепление принципов справедливости и законности, усиление роли представительных институтов и формирование более сбалансированной модели взаимодействия ветвей власти. Президент отмечал важность открытого общественного обсуждения и широкого информирования населения о сути предлагаемых изменений.

Мероприятие прошло в формате публичной культурной акции и собрало жителей и гостей столицы. На протяжении нескольких часов на сцене выступали известные казахстанские исполнители – Raim, Дастан Оразбеков, Bayansulu, Nazzarbeck, Ақтоты Болшова и другие.

Музыкальная программа сочеталась с тематическими выступлениями членов Общенациональной коалиции. Жаркынбек Амантай, Максат Толыкбай, Айкерим Есенали и Акерке Искандерова представили разъяснения по ключевым направлениям проекта Новой Конституции, рассказали о предстоящем референдуме и подчеркнули важность осознанного выбора и активной гражданской позиции.

Таким образом, Жаркынбек Амантай отметил, что конституционные изменения открывают новый этап политического развития страны и отражают исторический потенциал обновления, который сегодня реализуется через реформы.

«Наш Основной закон подготовлен с учётом современных требований и новых вызовов, чтобы страна могла уверенно развиваться и защищать свои интересы. Считаю, что каждый казахстанец должен проявить свою гражданскую позицию и прийти на референдум, тем самым внести свой вклад в развитие справедливого, открытого и современного государства», - заявил Жаркынбек Амантай.

Максат Толыкбай отметил, что проект новой Конституции отражает современные приоритеты развития страны и усиливает гарантии суверенитета и защиты прав граждан.

«В документе образование, наука и инновации определены как наш главный стратегический курс и ключевая ценность государства. Если в действующей Конституции указано, что народ является источником государственной власти, то в новом документе закреплено, что народ – единственный источник государственной власти и носитель суверенитета», - озвучил Максат Толыкбай.

Акерке Искандерова отметила, что проект новой Конституцииповышает роль гражданского участия и создаёт условия для более активного включения молодёжи в общественные процессы.

«Все предлагаемые изменения направлены на одну цель, укрепить и защитить нашу независимость и передать следующему поколению сильное государство. Предстоящий референдум это не просто голосование, это вклад каждого из нас в судьбу страны, возможность сказать, что мое мнение имеет значение. Будущее не приходит в готовом виде, мы создаем его сами», - отметила она.

Айкерим Есенали подчеркнула необходимость обновления правовой основы страны с учётом современных реалий и вызовов времени.

«Сегодня нужны новые правила и современные законодательные решения, которые будут соответствовать реалиям дня. Чтобы будущее наших детей, молодёжи и талантливых блогеров, которые уже сегодня заявляют о себе, было светлым и уверенным, нам нужна новая Конституция», - подчеркнула Айкерим Есенали.

По оценкам организаторов, мероприятие объединило более 10 тысяч человек и стало одной из первых крупных публичных площадок в рамках стартовавшей Общенациональной разъяснительной кампании.Напомним, что ранее было объявлено о создании коалиции, объединившей представителей ведущих политических партий и общественных организаций.

 

#Казахстан #реформа

