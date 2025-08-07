Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Благотворительная выставка работ незрячих авторов «Жанарымдағы жарық күн» прошла в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На выставке представлены более 30 работ. Каждая картина, по мнению организаторов, отражает настроение участников мероприятия и выражает волну внутренних переживаний.

Цель выставки – расширение возможностей талантливых граждан, имеющих проблемы со здоровьем, повышение творческого потенциала участников, адаптация людей к искусству независимо от их физических возможностей путем развития тактильного восприятия, воображения, мелкой моторики, укрепления уверенности в своих силах.

В рамках реализации поручения Президента о построении инклюзивного общества, в стране реализуются системные меры поддержки граждан с ограниченными возможностями. В частности, это повышение пособий, создание рабочих мест, адаптация жилья и социальной инфраструктуры и другие важные шаги.

В настоящее время в состав общественного объединения входят 67 инвалидов по зрению, добавили в Минкультуры.