В Астане пройдут Дни культуры России в Казахстане

Культура
9

Программа объединит творческие и деловые мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz

Главным событием станет торжественная церемония открытия Дней культуры России, которая пройдет 23 апреля на сцене театра «Астана Опера».

В этот же день в столице откроется Фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля.

Кроме того, важной частью программы станет круглый стол, который пройдет 23 апреля в Национальном музее Республики Казахстан с участием представителей творческой и научной интеллигенции двух стран.

Отметим, с 10 по 13 октября 2025 года в Москве состоялись Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

 

