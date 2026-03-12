В Астане запустили новый формат общественных встреч для женщин

Общество
88
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В столице стартовал новый формат общественных событий — форум-встречи UMAI, направленные на повышение правовой грамотности и социальной устойчивости женщин. Первая встреча прошла 11 марта и была посвящена теме «Безопасность и сила женщины», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Спикером выступила государственный обвинитель и юрист прокуратуры города Астаны Айжан Аймаганова. В ходе открытой экспертной сессии она разобрала реальные ситуации, с которыми женщины сталкиваются в личной и профессиональной жизни, а также разъяснила механизмы правовой защиты.

По словам спикера, каждая женщина имеет право на личную неприкосновенность, уважение чести и достоинства, защиту от физического, психологического и экономического насилия, а также на безопасные условия труда и равные возможности. Важно уметь различать компромисс и нарушение прав: если решение принимается под давлением или из страха, речь уже идет о правовом риске.

Отдельное внимание было уделено вопросам семейного права. Айжан Аймаганова подчеркнула, что развод является юридической процедурой, при которой прекращаются имущественные отношения супругов, но сохраняются родительские обязанности. Законодательство предусматривает механизмы раздела имущества, взыскания алиментов и защиты интересов детей.

Эксперт также рассказала об алгоритме защиты прав, который включает осознание нарушения, фиксацию доказательств, обращение в компетентные органы и выработку стратегии поведения. По ее словам, своевременное медицинское освидетельствование, документирование фактов и официальная регистрация заявлений существенно повышают шансы на правовую защиту.

Форум-встреча прошла в формате открытого диалога: участницы могли задать вопросы и получить профессиональные консультации.

Как отметила организатор мероприятия, предприниматель и руководитель частного фонда «Сообщество предпринимательниц Казахстана УмАй» Жамиля Эрназарова, идея нового формата появилась после пандемии.

«Мы увидели, что женщины особенно уязвимы в бизнес-среде и нуждаются в поддержке. Наш фонд помогает не финансово, а через обучение и развитие навыков. За три года мы провели восемь республиканских форумов и охватили более пяти тысяч женщин. Новый формат форум-встреч — это мини-форумы с открытым входом, где можно получить практические знания и задать вопросы экспертам», — рассказала она.

По ее словам, женское предпринимательство играет важную роль в экономике страны: в ряде регионов женщины ведут около половины предприятий малого и среднего бизнеса. В дальнейшем организаторы планируют проводить подобные встречи регулярно, а также готовят очередной республиканский форум, который намечен на май.

#Астана #общество #женщина #форум

