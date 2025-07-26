В Астане запустят шаттл-маршруты во время концерта Джей Ло

Звезды,Столица
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1 августа в столице состоится концерт всемирно известной американской певицы Дженнифер Лопес, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы шаттл-маршруты, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 часов и обеспечат доставку пассажиров с пяти точек города до стадиона «Астана Арена», а также обратно по завершении мероприятия.

Маршруты движения специального транспорта:

  • Парковка у Столичного цирка;
  • Парковка у мечети «Хазрет Султан»;
  • Парковка у спортивного комплекса «QAZAQSTAN»;
  • Парковка у Центрального парка (со стороны проспекта Туран);
  • Парковка у мечети «Бас Мешіт».

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой настоятельно рекомендуют зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом, такси или специальными автобусами на шаттл маршрутах.

#Астана #Дженнифер Лопес

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