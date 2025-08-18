В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Премьера намечена на 23 октября 2025 года

Фото предоставлено режиссерами фильма

Впервые в истории отечественного кинематографа зрители увидят казахский jukebox-мюзикл (жанр, в котором сюжет разворачивается под уже известные хиты – прим.авт) «Бақыт құшағында» («В объятиях счастья») — это не просто фильм, а музыкальное признание в любви творчеству Шамши Калдаякова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Премьера намечена на 23 октября 2025 года — в день, когда вся страна отметит 95-летие со дня рождения великого композитора.

Для саундтрека проекта 13 культовых песен Калдаякова были перезаписаны с симфоническим оркестром — с бережным сохранением мелодий, но в абсолютно новом звучании. За музыкальное дыхание фильма отвечают сын композитора Мухтар Калдаяков и его супруга Ботагоз Калдаякова.

Режиссер и главный продюсер ленты — выпускник Нью-Йоркской киноакадемии Санат Шапашов, до этого известный как создатель масштабных музыкальных телепроектов и участник команды КВН «Казахи». Это его дебют в полном метре, и, чтобы сделать картину по-настоящему зрелищной, он использовал инновационную кинокамеру из арсенала Голливуда — на такую снимаются кассовые хиты.

Съемки шли всего месяц, но каждый день был насыщен кадрами, которые встанут в один ряд с самыми эффектными сценами казахстанского кино. В одной из них — 230 актеров и танцоров, синхронно исполняющих номер под песню Калдаякова. В других — до 80 участников одновременно, и все это под выверенную до миллиметра хореографию Уәлитбека Сиязбека, на которую ушел целый месяц репетиций.

Сюжет фильма объединяет музыку, национальный колорит и темы, которые трогают сердце: образ современной казахской женщины, ценность семьи, честность характера, преданность дружбе и вера в любовь.

В главных ролях сыграли Даурен Сергазин, Алия Ануарбек, Шахмурат Ордабаев, Азамат Сатыбалды, Айгуль Иманбаева, Айнур Ильясова.

#культура #Шамши Калдаяков

