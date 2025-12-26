В Атырауской области начал работу важный проект, нацеленный на развитие современной агрологистической инфраструктуры, — логистический центр «ITC WEST». В церемонии открытия принял участие заместитель акима области Марат Мурзиев, который поздравил коллектив, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Общая площадь овощехранилища составляет 8 200 квадратных метров, здесь размещены 28 камер хранения. Температурный режим регулируется в диапазоне от –25 °C до +25 °C. Кроме того, установлены автоматические системы контроля температуры и влажности, современные холодильные установки, системы вентиляции и управления микроклиматом. Энергоэффективные инженерные решения обеспечивают бесперебойную и экономичную работу объекта.

— Два года назад началось строительство логистического центра, направленного на снижение цен на основные продукты питания для жителей области. Были построены склады категории «А» и железнодорожная ветка, что позволяет сократить себестоимость продукции. При поддержке государства и областного акимата возведено овощехранилище вместимостью 15,5 тысячи тонн.

В центре запущена уникальная для Западного Казахстана камера по дозреванию бананов. В зависимости от спроса со стороны потребителей бананы можно поэтапно доводить до зрелости и выпускать на рынок, — отметил руководитель центра Бауржан Жолмуханов.

Общая площадь логистического центра составляет 30 гектаров. Объект расположен в удобном месте и включает 5 железнодорожных веток, контейнерную площадку, собственный автопарк, склады категории «А» (5 400 м²), производственные комплексы и овощехранилище.