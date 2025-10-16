В Атырау стартовала генассамблея вузов Прикаспия

Образование
58
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау начала работу XXVII генеральная ассамблея ассоциации государственных университетов прикаспийских стран

Фото автора

Генассамблея в этом году проводится под девизом «Экосистема Каспия: интеграция науки и образования».

Как отметили организаторы, ассоциация государственных университетов прикаспийских стран, созданная в 1996 году, уже почти три десятилетия объединяет ведущие вузы Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Сегодня в ее составе 64 университета и научно-исследовательских институтов. Основная цель объединения - развитие академического сотрудничества, совместные научные исследования, культурный диалог и консолидация усилий в решении ключевых вызовов региона.

С момента своего основания ассоциация служит важнейшей площадкой для академического и научного диалога в регионе Каспийского моря.

Активным участником данного объединения является Атырауский университет имени Халела Досмухамедова. За это время вуз стал одной из опорных площадок международной интеграции в сфере науки и образования, организатором крупных мероприятий и инициатором проектов, объединяющих молодежь и научное сообщество. Как один из наиболее активных членов ассоциации, атырауский вуз зарекомендовал себя инициатором и организатором ключевых мероприятий.

 

