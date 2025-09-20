В результате было собрано около 150 тонн мусора, который вывезли на специализированные полигоны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

В Атырауской области прошёл масштабный экологический субботник в честь Всемирного дня уборки «World Clean Up Day», сообщает Региональная служба коммуникаций.

В акции приняли участие исполнительные органы региона, предприятия, волонтёры, молодёжные организации, экоактивисты и местные жители. Всего было задействовано более 10 тысяч человек, включая районы и сельские округа.

Уборка охватила территорию от микрорайона «Самал» до «Сарыозек» в городе Атырау, участок возле кольцевого моста в микрорайоне «Атырау», а также все районы области. В результате было собрано около 150 тонн мусора, который вывезли на специализированные полигоны.

«World Clean Up Day» — международное экологическое движение, которое ежегодно проходит более чем в 180 странах мира. В акции участвуют свыше 18 миллионов волонтёров, очищающих природные территории от мусора. В Казахстане традиционный субботник проводится в третью субботу сентября.

Организаторами мероприятия выступили акимат Атырауской области и Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.