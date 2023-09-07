В байге – дух народа

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В Казахстане стартовал второй сезон уникального конного марафона-байге «Ұлы дала жорығы» по маршруту Астана – Туркестан.

 

фото Игоря Бургандинова

Сам проект стартовал вчера в пригороде Астаны – в селе Каражар. А в преддверии этого события уже в столице на ипподроме «Қазанат» состоялась торжественная презентация уникального конного марафона «Ұлы дала жорығы» в рамках открытия VI Республиканского фестиваля национальных видов спорта, где в течение пяти дней свыше 1 300 человек будут состязаться в 11 видах спорта. Это көкпар, асық ату, тоғызқұмалақ, жекпе-жек, жамбы ату, теңге алу и другие национальные игры.

Ипподром в этот день, несмот­ря на прохладную погоду, был заполнен до отказа. Вначале поклонников национальных видов спорта поприветствовали спикер Мажилиса Парламента РК, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов, а также президент Ассоциации национального спорта Исламбек Салжанов. Они подчеркнули, что сегодня в нашем государстве традиционные виды спорта получили активное развитие, ведь это живое отражение нашей истории и самобытности казахского народа. Напомнили и о том, что в следую­щем году в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников, которые соберут спортсменов из множества стран и позволят показать большой потенциал нашей республики.

Далее перед зрителями прошел праздничный парад конных команд, представлявших регионы страны, была продемонстрирована прекрасная джигитовка. Ну а самые бурные аплодисменты сорвали импровизированные состязания қыз қуу (догони девушку), где один из конников-парней на скаку вначале догнал девушку и поцеловал ее, а на втором круге уже убегал от нее, дабы не получить плетью по спине.

Что касается марафона скакунов, то он проводится Федерацией конного спорта Joryq второй год подряд. В этот раз за 14 дней 20 команд всадников из всех регионов страны пройдут расстояние в 1 300 километров из столицы до Туркестана. Маршрут пролегает через Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую и Туркестанскую области, состязание финиширует 19 сентября в городе Туркестане.

Марафон поделен на 14 отрезков (по 50 км в первый и последний день и 100 км в остальные дни), в нем принимают участие по одной команде от каждого региона страны (20 команд по 5 всадников и 10 лошадей от каж­дой команды). Призовой фонд проекта – 65 млн тенге (он формируется за счет средств спонсоров). Команда-победитель получит 30 млн тенге, обладатели второго места – 20 млн тенге, бронзовые призеры – 15 млн тенге (в соответствии с регламентом). К работе на марафоне приглашены четверо судей – два международных и два казахстанских, а также два международных и три казахстан­ских ветеринара.

Проект «Ұлы дала жорығы» осуществляется республиканской Федерацией конного спорта Joryq при поддержке Министерства туризма и спорта, партии «Amanat», Ассоциации национального спорта РК. Главный парт­нер проекта – Фонд поддерж­ки индустрии туризма и спорта.

О том, чем уникален этот марафон и как прошло его открытие, мы подробно расскажем в следую­щем номере газеты.

#Астана #Спорт #марафон #байга #традиции

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