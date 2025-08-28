В ChatGPT вводят родительский контроль

Искусственный интеллект
77

Решение было принято на фоне обвинений в причастности нейросети к самоубийству 16-летнего подростка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Американская компания OpenAI вводит функцию родительского контроля в ChatGPT. Новые настройки позволят родителям получать больше информации о том, как их дети используют чат-бот, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Кроме того, теперь можно будет добавить в систему контакт доверенного лица на случай чрезвычайных ситуаций. Решение было принято на фоне обвинений в причастности нейросети к самоубийству 16-летнего подростка в США.

Как стало известно, юноша обсуждал с ChatGPT свои проблемы, при этом за несколько недель до смерти искусственный интеллект предоставлял ему информацию по теме самоубийства.

В начале августа родители погибшего парня подали в суд на OpenAI и её главу Сэма Альтмана. В иске указано, что нейросеть не прервала общение с подростком, несмотря на то, что он поделился мыслями о самоубийстве.

 

#суицид #подростки #родители #контроль #ChatGPT

Популярное

Все
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Первостепенная необходимость
Голосом сердца
Строительство идет по графику
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Формирование правового мышления
Инновации в образовании
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Жители Шымкента не спешат платить
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
В ChatGPT вводят родительский контроль
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
О чем расскажут старинные карты
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

NASA и IBM разработали ИИ для предсказания солнечных бурь
Костанайская область представила стратегию цифровой трансфо…
Технологии ИИ активно внедряются в энергетику Казахстана
Создано спецподразделение по внедрению ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]