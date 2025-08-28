Решение было принято на фоне обвинений в причастности нейросети к самоубийству 16-летнего подростка

Американская компания OpenAI вводит функцию родительского контроля в ChatGPT. Новые настройки позволят родителям получать больше информации о том, как их дети используют чат-бот, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Кроме того, теперь можно будет добавить в систему контакт доверенного лица на случай чрезвычайных ситуаций. Решение было принято на фоне обвинений в причастности нейросети к самоубийству 16-летнего подростка в США.

Как стало известно, юноша обсуждал с ChatGPT свои проблемы, при этом за несколько недель до смерти искусственный интеллект предоставлял ему информацию по теме самоубийства.

В начале августа родители погибшего парня подали в суд на OpenAI и её главу Сэма Альтмана. В иске указано, что нейросеть не прервала общение с подростком, несмотря на то, что он поделился мыслями о самоубийстве.