В чем Казахстан опередил США, рассказал американский венчурный инвестор

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Во время пленарной сессии Digital Bridge 2023 известный венчурный инвестор из США Тим Дрейпер заявил, что Казахстан намного опережает США в области цифровых сервисов, в частности речь шла безналичный расчет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов форума.

"В Эстонии создали новый подход к цифровому управлению. Буквально всё можно сделать онлайн — и за паркинг заплатить, и проголосовать. Шесть лет назад, когда я впервые приехал в Казахстан, я слышал что и в Казахстане многие эти вещи будут внедрены. А сейчас у вас есть Kaspi, если я правильно знаю, никто даже не использует наличные деньги и это огромный прорыв — вы намного опережает в США в этой области. В США вы можете прийти в Starbucks увидеть как человек монетки отчитывает для того, чтобы рассчитаться за свой кофе. Такие прорывы являются чрезвычайными и они имеют огромное воздействие на общество", – заявил американский инвестор.

Напомним, в Астане сейчас проходит форум Digital Bridge, где выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства во время выступления поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте и досрочно завершить работы по подключению к сети 5G областных центров.