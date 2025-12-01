Об этом сообщили в "КазАвтоЖоле"

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 декабря в 20:30 в связи ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Карабутак - Комсомол - Денисовка - Рудный - Костанай» км. 0-234, (уч. п.Карабутак - гр.Костанайской области). Ориентировочное время открытия - 2 декабря в 00:00 ч.

В Костанайской области в 20:30 временно закрыли движение для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Костанай - Рудный - Денисовка - Комсомольское - Карабутак» км. 234-385, (уч. гр.Актюбинской обл.-с.Денисовка). Ориентировочное открытие дороги – 2 декабря в 00:00 часов.