В Европе - нашествие «суперкрыс»

Европа,Природа
141
Айман Аманжолова
корреспондент

По мнению экспертов, глобальное потепление способствует резкому увеличению популяции крыс по всей Европе

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Численность грызунов уже достигла около семи миллионов в Риме, шести миллионов в Париже и почти двух миллионов в Брюсселе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Их все чаще можно встретить в подвалах и парках, снующими по водостокам, вокруг мусорных баков и ищущими пищу в переулках за ресторанами», - пишет издание Euractiv.

Крысы уже стали политической проблемой для Евросоюза. Борьба с грызунами, например, стала одной из ключевых в рамках предвыборной схватки за пост мэра Парижа. Лидеры ЕС пытаются искать "новые подходы" к решению проблемы стремительного роста популяции крыс. Традиционные яды уже не действуют, потому власти используют все более токсичные химикаты.

В Евросоюзе сейчас хотят разработать новый регламент, который позволит более эффективно контролировать популяцию грызунов. Однако эксперты указывают на недостаточность мер, предпринимаемых Брюсселем.

Кроме того, свое слово пытаются вставить зоозащитники. Они выступают против использования ядов, указывая, что существуют "другие возможности для инноваций в области более безопасных и эффективных альтернатив". Меры борьбы с грызунами, по их словам, должны быть "более гуманными". В частности, зоозащитники предлагают использовать "контрацептивы" для "контроля рождаемости" грызунов. Но эти средства пока не одобрены в Европе.

Проблема использования ядов в том, что у крыс со временем развивается генетическая устойчивость к ним. Кроме того, химия вредит окружающей среде. Страдают такие виды, как совы, ястребы и лисы, а также домашние кошки и собаки.

«Любое временное сокращение популяции заставляет крыс размножаться с максимальной скоростью, чтобы заполнить внезапно появившийся избыток пищи и территории, - отмечает Euractiv. - В городах Европы множатся популяции "суперкрыс", которые генетически устойчивы к наиболее часто используемым химическим веществам».

 

#Европа #нашествие #крысы

