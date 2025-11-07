В фокусе – молодежь

Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Изучать государственный язык можно эффективно и увлекательно

Содействие развитию государственного и других языков народа Казахстана – одна из задач КГУ «Қоғамдық келісім» при управлении общественного развития области Улытау. Сегодня регио­нальное КГУ объединяет разные структуры Ассамблеи народа Казахстана – Ақсақалдар кеңесі, Совет матерей, Научно-экспертный совет, Клуб журналистов, «Ассамблея жастары», Совет этномедиации, центр «Жомарт жан» и творческие коллективы АНК. Каждый из них вносит свой вклад в дело изучения языков.

С начала года в области Улытау при участии молодежного крыла «Ассамблея жастары» проведено 13 мероприятий в рамках проекта «Қазақшаңыз қалай?». Есть и другие инициативы, например, пятеро представителей АНК области Улытау представили свои статьи на областной конференции «Государственный язык – залог национальной самобытности и общественного согласия». В Жезказган приезжал сенатор Геннадий Шиповских, чтобы встретиться с членами АНК, молодежью, представителями этнокультурных объединений. Как известно, он руководит проектом АНК «Государственный язык – язык межэтнического общения».

– В преддверии Дня Респуб­лики мы провели конкурс песен на казахском языке, где выступали представители разных этносов, – отметила директор КГУ «Қоғамдық келісім» при управлении общественного развития области Улытау Гульбану Сейтжанова. – Это был потрясающий концерт. Такие творческие моменты не только объединяют нас, но и стимулируют молодежь активнее учить казахский язык. Если говорить о проекте «Қазақшаңыз қалай?», то в нем приняли участие десятки наших земляков, свободно владеющих государственным языком.

В составе «Ассамблея жастары» области Улытау, которой руководит Евгений Пак, 15 участников, примерно треть говорит по-казахски. Евгений и его сест­ра Лилия тоже свободно говорят по-казахски, в этом заслуга их бабушки-казашки. Говорят, хороший пример заразителен, именно на это рассчитывают в КГУ «Қоғамдық келісім», когда предлагают молодежи участие в интересных проектах, форумах, организованных АНК. Ведь изучать государственный язык можно эффективно и увле­кательно.

– В этом году Родион Хаджирадов, член «Ассамблея жастары», как раз принимал участие в форуме АНК в Риддере Восточно-Казахстанской области, – рассказала Гульбану Орынбасаровна. – Насколько я знаю, это было очень интересное мероприятие – с играми, конкурсами, познавательной частью. Когда он вернулся, первое, что сказал нам: «Я хочу выучить казахский язык!»

Намерение парня очень серь­езно, заверила директор КГУ, ну а инструментов для изучения более чем достаточно: Интернет, бесплатные курсы при акимате. Было бы желание – учитель найдется. Ну а коллеги по «Ассамблея жастары» готовы во всем поддерживать его стремление.

– Идея ведь не просто так пришла, – поясняет Гульбану Сейтжанова. – Сложно заставить что-то сделать парней и девушек, которым по 17–18 лет, их можно только заинтересовать. Я так и говорю тем, кто владеет казахским языком: общайтесь с ними на государственном языке, пусть ребята слушают, привыкают. Сначала они научатся его понимать, потом и заговорят легко.

В следующем году у КГУ «Қоғамдық келісім» планов громадье, есть и проекты, посвященные популяризации государственного языка. Но если обобщить, то каждый проект косвенно помогает вовлечь молодежь в его изучение. У молодых людей зачастую схожие интересы. Их объединяет любовь к спорту, музыке, искусству. Эти увлечения они прекрасно демонстрируют в рамках тематических конкурсов, форумов, спортивных состязаний. Сейчас КГУ уже наладило хороший контакт со студентами колледжей, на очереди – учащиеся Жезказганского университета им. О. А. Байконурова, которых привлекают «живые» мероприя­тия «Ассамблея жастары».

– Мы также подготовили собст­венный проект по изучению казахского языка, – отметила Гульбану Сейтжанова. – В прошлом году работал разговорный клуб в Жезказгане. Желающих было много, но в городе пока не хватает свободных помещений, в том числе для нас. Но, по крайней мере, уже есть необходимые учебные материалы.

Как рассуждает инициативная молодежь, которая хочет повлиять на будущее своей страны? Тот, кто хочет сделать карьеру в государственной службе или отстаивать интересы общества как депутат мас­лихата, Мажилиса, например, понимает, что знание государст­венного языка обязательно.

КГУ неспроста акцентирует внимание на подрастающем поколении. Недавно в Жезказгане проводили конкурс детских рисунков на тему дружбы. В творческом состязании, рассчитанном на 30 участников, представили свои работы более 80 школьников. Такой интерес вызвали не только призы от спонсоров, но и соревновательный дух, который прививают родители своим детям. Вот такие мероприятия также дают возможность КГУ «Қоғамдық келісім» заинтересовывать школьников и дошколят изучением языков, пусть даже косвенно.

– В этом году мы провели массу разных мероприятий для молодежи, – отметила Гульбану Сейтжанова. – Большим успехом пользуются спортивные состязания. Мы собрали ребят из разных районов города, устроили чемпионат по стритболу, чаепитие, подарки от спонсоров. Такой восторг был у детворы! Общение, объединение по интересам, дружба тоже помогут кому-то из них выучить казахский язык. Ну а мы, активно работая, уже строим планы на ближайшее время. В их числе – издание книг, организация научно-практической конференции, а также открытие студенческой и трудовой ассамблей.

