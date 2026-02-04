В Гренландии зафиксировали рекордно теплый январь

В мире,Погода
81
Айман Аманжолова
корреспондент

Метеорологи в Гренландии зафиксировали самую высокую январскую температуру за всю историю наблюдений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«В январе 2026 года средняя температура составила 0,2 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений и значительно превышает исторический средний показатель в –7,7 градусов Цельсия в период с 1991 по 2020 год», — говорится в публикации агентства Reuters.

По словам главы центра климатических исследований Гренландии Якоба Хойера, за потеплением воздуха последует повышение температуры воды, что, в свою очередь, окажет влияние на экосистему датской автономии.

#погода #Гренландия

