В хищении 13 млн тенге подозревается директор частного детсада в Таразе

Деньги были предназначены на подушевое финансирование дошкольных организаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Арестована руководитель частного детского сада в Таразе по подозрению в хищении бюджетных денег, передает корреспондент Kazpravda.kz

Прокуратура Тараза выявила факт бюджетных денег в сумме 13 млн тенге, выделенных на подушевое финансирование дошкольных организаций. Подозревается руководство частного детского сада «Центр «РозАль».

Как выяснилось, руководитель детсада получала из бюджета средства за детей, которые фактически не воспитывались.

"По данному факту 25 сентября 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Дело поручено департаменту экономического расследования Жамбылской области", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления руководитель детского сада с санкции суда взята под стражу, добавили в прокуратуре.