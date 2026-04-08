В Италии можно получить оплачиваемый отпуск по уходу за питомцем

Айман Аманжолова
корреспондент

Страна теперь официально признает, что уход за тяжелобольным домашним животным-компаньоном считается уважительной причиной для получения срочного оплачиваемого отпуска на работе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

Италия стала первой страной, которая официально разрешила получать оплачиваемый отпуск по причине болезни домашнего любимца. Об этом сообщила платформа One Green Planet.

«Сотрудники могут потребовать до трех дней в году при условии, что они представят ветеринарную справку, подтверждающую необходимость срочной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Отпуск могут получить работники с зарегистрированным домашним любимцем, животное также должно быть чипировано и поставлено на учет.

Данная инициатива обсуждалась еще в 2017 году, когда было принято историческое решение, известное как «Дело Куччиолы». Библиотекарь Римского университета взяла отпуск, чтобы уделить должный уход своему пожилому английскому сеттеру, и смогла получить право на оплату этих дней. Ее команде удалось успешно доказать, что подобная причина может считаться юридической ответственностью.

Согласно законодательству Италии, оставление животного в тяжелом состоянии может рассматриваться в качестве уголовного преступления в соответствии со ст. 727 УК Италии.

«Италия позволяет закону учитывать эту ценность. В большинстве стран, включая США, домашние животные по закону по-прежнему считаются собственностью», - сообщается в публикации.

 

