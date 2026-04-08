Страна теперь официально признает, что уход за тяжелобольным домашним животным-компаньоном считается уважительной причиной для получения срочного оплачиваемого отпуска на работе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Италия стала первой страной, которая официально разрешила получать оплачиваемый отпуск по причине болезни домашнего любимца. Об этом сообщила платформа One Green Planet.

«Сотрудники могут потребовать до трех дней в году при условии, что они представят ветеринарную справку, подтверждающую необходимость срочной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Отпуск могут получить работники с зарегистрированным домашним любимцем, животное также должно быть чипировано и поставлено на учет.

Данная инициатива обсуждалась еще в 2017 году, когда было принято историческое решение, известное как «Дело Куччиолы». Библиотекарь Римского университета взяла отпуск, чтобы уделить должный уход своему пожилому английскому сеттеру, и смогла получить право на оплату этих дней. Ее команде удалось успешно доказать, что подобная причина может считаться юридической ответственностью.

Согласно законодательству Италии, оставление животного в тяжелом состоянии может рассматриваться в качестве уголовного преступления в соответствии со ст. 727 УК Италии.