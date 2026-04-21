В Италии продают ветхое жилье за €1 для спасения горных районов

Объединение десяти муниципалитетов к северу от провинции Виченца (Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити) выставило на продажу ветхую недвижимость за символический €1. Цель — вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Горный союз Пасубио Пикколе Доломити сосредоточен на обновлении городов для борьбы с сокращением населения», — говорится в публикации итальянского издания leggo.it.

Несмотря на то, что срок подачи заявок истек 16 апреля, в офисы Союза поступило 78 официальных предложений, из них девять — из-за границы и пять — от иностранных граждан, проживающих в Италии.

Из 385 объектов, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически вышло 24 здания, расположенных в муниципалитетах Рекоаро-Терме, Позина и Валли-дель-Пасубио. Больше всего (20 зданий) — в Рекоаро-Терме.

Президент Союза и мэр Монте-ди-Мало Мозе Скварцон назвал эту операцию «инвестицией в жизнь, а не в деньги». Проект реализуется в рамках программы Pnrr Green Communities. Итоговый рейтинг, который определит будущих владельцев, будет опубликован в начале мая.

Ранее Европейская статистическая служба (Евростат) сообщила, что к концу столетия население Евросоюза сократится на 53 млн человек (на 11,7%). По состоянию на 2025 год население ЕС оценивалось в 451,8 млн человек. Эксперты пришли к выводу, что положительная динамика роста численности, восстановившаяся после пандемии COVID-19, не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.