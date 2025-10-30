«Провозглашение государственного суверенитета респуб­лики – не самоцель, а средство создания нового общественного и государственного строя... В настоящем проекте (Декларации о государственном суверенитете. – Авт.) конструируются основные черты будущего высокоразвитого во всех отношениях Казахстана... Принятием декларации, основанной на концепции граж­данского общества, Верховный Совет республики осуществил бы выдаю­щуюся миссию: Казахстан возглавил бы движение республик к цивилизации и прогрессу, что имело бы неоценимое значение для судеб страны и всего мирового сообщества», – эти слова из документа с пространным названием «Пояснительная записка к проекту Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР», занявшего подвал одной из полос номера «Казправды» за 13 октября 1990 года, в полной мере отражают предчувствие фундаментальных перемен, которое было, пожалуй, наиболее выразительной чертой духовно-нравственного состояния общест­ва конца XX века.

Листая пожелтевшие от времени страницы газет, можно услышать беспристрастный голос истории, предлагающей задуматься над пережитым не в запале полемики, а в терпеливой выдержанности чувств, столь необходимой при обращении к событиям прошлого. Строками небольших заметок и ярких репортажей перед нашими глазами проносится жизнь страны во всем ее многообразии и том извечном стремлении к свободе, которое позволяло народу стойко переносить любые трудности и невзгоды.

На их фоне даже самая маленькая, скромная радость становится актом сопротивления вызовам времени. Такой радостью было, к примеру, открытие первой в городе Балхаше гимназии – об этом «Казправда» писала 14 октября 1990 года. Примечательно, что символом нового учебного заведения стал выставленный перед входом в школу бронзовый бюст Александра Пушкина, который словно приветствовал юных гимназистов своими бессмертными строками: «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!» О школьном быте наш корреспондент писал: «В гимназию приняты одаренные дети, обучение тут идет со второго по десятый класс. Помимо основных уроков, большое внимание уделяется эстетическому воспитанию гимназистов. А гордостью этого учебного заведения нового типа стал компьютерный класс».

В номере за 16 октября 1990 года рассказывалось об уникальном «звучащем Коране» – двух грампластинках, где записаны 14 избранных сур из Священной Книги мусульман. Альбом, сама возможность появ­ления которого прежде была чем-то немыслимым, выпущен Международным коммерческим производственным объединением «Шарк» совместно с Ташкентским заводом грампластинок. Отличительная особенность этого издания заключалась в том, что каждая пластинка сопровождалась вкладышами с переводом сур на казахский и русский языки.

Большим спросом альбом пользовался в Алма-Ате: представители столичного Дома грампластинок рассказали коррес­понденту «Казправды» о том, что для рекламирования звучащей новинки даже подготовили наглядную агитацию, привлекшую внимание многих покупателей. «Сегодня, когда мы стали ощущать дефицит духовности, нравственности, люди тянутся открыть для себя доселе запретный мир», – очень точно раскрывает природу этого спроса наш корреспондент.

«Проблем сейчас достаточно в стране, но, экономя на развитии культуры, теряем мы вдвойне, втройне от бездуховности, невежества, халтуры», – гласила подпись к одному из плакатов перестроечных лет. Эту же мысль стремились донести до руководства страны и представители творческой интеллигенции, добившиеся, как сообщали читателям на первой полосе номера «Казправды» за 17 октября 1990 года, проведения двенадцатичасовой кинотелеакции «В защиту культуры и духовности народа». По замыслу организаторов акции – известных режиссеров, писателей и кинодраматургов – ее необычный формат должен был подчеркнуть своеобразие культурного развития страны и напомнить о роли искусства в гармонизации межнациональных отношений.

На контрасте с достижениями бурного технического прогресса народное творчество покоряло сердца своей естественной прос­тотой и прелестью душевной ясности. Так, торжества к 125-летию со дня рождения выдающегося акына Шашубая стали, как писала «Казправда», праздником казахского фольклора и благодарной данью памяти певцу-острослову, что «черпал свое вдохновение в народе, интересы которого всегда защищал». А прошедший в Атбасаре Всесоюзный фестиваль народного творчества продемонстрировал красоту национальных костюмов, колорит которых издревле воплощал эстетику художественных ценностей нации, ее идеи и стремления.

21 октября 1990 года в Алма-Ате состоялся праздник языка, приуроченный к первой годовщине общества «Қазақ тілі». Массовые гулянья стали ярким свидетельством коренных сдвигов в национальном самосознании народа, который, преодолевая инерцию былых идеологичес­ких запретов, заново открывал для себя богатства культурного наследия предков. «Среди книг на прилавках, – писала «Казправда», – в частности, будет очень любопытное издание – факсимильная копия труда известного ученого М. Тынышпаева «Материалы к истории киргиз-казахского народа». Эта книга издана впервые в 1925 году. Переиздание осуществлено пресс-центром общества «Қазақ тілі», Алма-Атинским филиалом агентства печати «Эн-би пресс» и Инвестснабом Казахской ССР».

Хорошо запомнилось гостям праздника, собравшимся на площади перед столичным цирком, выступление народного писателя Казахской ССР Хамита Ергалие­ва. Аксакал отечественной литературы прочитал свои стихи о казахском языке, написанные в 1945 году, когда патриотический подъем от победы над фашизмом вызывал к жизни размышления над фундаментальными вопросами национального бытия. В этих стихах говорилось о чувстве национального самосознания и необходимости сохранения культуры и обычаев народа.

Об этом же емко и афористично высказался Узбекали Джанибеков: «Там, где нет языка, – нет Родины, нет единства». Несмотря на превратности пасмурной погоды, люди, пришедшие на праздник, по словам корреспондентов «Казахстанской правды», «веселились от души, искренне улыбались друг другу, интересовались выставками народного творчест­ва, смотрели концерт, пробовали национальные кушанья в юртах». Царившая атмосфера дружбы и единства подтвердила приверженность рес­публики ценностям гуманизма и консолидации общества в противовес деструктивным идеям.

Исторический, судьбоносный текст Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР был опубликован на первой полосе «Казахстанской правды» 29 октября 1990 года.

На следующий день в столице Казахстана произошло знаменательное событие – открылся первый Республиканский слет библиотечных работников. В материале «Сколько верст до нужной книги?» «Казправда» остро ставила вопрос бедственного положения многих книгохранилищ, в том числе и тех, которые по статусу своему считались ведущими, фундаментальными.

«Погибни библиотеки – с культурой будет покончено навсегда», – процитированное в статье известное высказывание выдающегося филолога и литературоведа Дмитрия Лихачева отражало тревогу за сохранность «очагов духовного и интеллектуального достояния», за непрерывность процесса передачи накопленных знаний, за связь поколений. В конечном счете это была тревога за будущее, ведь государственный суверенитет, провозглашенный республикой, – это еще и суверенитет духовный, который нуждался в защите ничуть не меньше, чем основные принципы нового общественного строя.

Стоит отметить, что в период обретения Казахстаном подлинной независимости «Казправда» всегда отстаивала право нации на свободное духовно-интеллектуальное развитие и предоставляла свою трибуну для выступлений по актуальным вопросам культурной жизни страны.

Чтение архивных материалов из газетных подшивок подобно увлекательному путешествию в прошлое. Мы возвращаемся из него преисполненными гордости за оставленное нам наследие, сохранение и приумножение которого, без сомнения, определяет высокий смысл праздника – Дня Республики.