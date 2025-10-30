В извечном стремлении к свободе Страницы истории 30 октября 2025 г. 1:35 5 Павел Ильин Архивные публикации «Казправды» свидетельствуют об активизации культурной жизни страны в преддверии принятия Декларации о государственном суверенитете фото из архива "КП" «Провозглашение государственного суверенитета республики – не самоцель, а средство создания нового общественного и государственного строя... В настоящем проекте (Декларации о государственном суверенитете. – Авт.) конструируются основные черты будущего высокоразвитого во всех отношениях Казахстана... Принятием декларации, основанной на концепции гражданского общества, Верховный Совет республики осуществил бы выдающуюся миссию: Казахстан возглавил бы движение республик к цивилизации и прогрессу, что имело бы неоценимое значение для судеб страны и всего мирового сообщества», – эти слова из документа с пространным названием «Пояснительная записка к проекту Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР», занявшего подвал одной из полос номера «Казправды» за 13 октября 1990 года, в полной мере отражают предчувствие фундаментальных перемен, которое было, пожалуй, наиболее выразительной чертой духовно-нравственного состояния общества конца XX века. Листая пожелтевшие от времени страницы газет, можно услышать беспристрастный голос истории, предлагающей задуматься над пережитым не в запале полемики, а в терпеливой выдержанности чувств, столь необходимой при обращении к событиям прошлого. Строками небольших заметок и ярких репортажей перед нашими глазами проносится жизнь страны во всем ее многообразии и том извечном стремлении к свободе, которое позволяло народу стойко переносить любые трудности и невзгоды. На их фоне даже самая маленькая, скромная радость становится актом сопротивления вызовам времени. Такой радостью было, к примеру, открытие первой в городе Балхаше гимназии – об этом «Казправда» писала 14 октября 1990 года. Примечательно, что символом нового учебного заведения стал выставленный перед входом в школу бронзовый бюст Александра Пушкина, который словно приветствовал юных гимназистов своими бессмертными строками: «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!» О школьном быте наш корреспондент писал: «В гимназию приняты одаренные дети, обучение тут идет со второго по десятый класс. Помимо основных уроков, большое внимание уделяется эстетическому воспитанию гимназистов. А гордостью этого учебного заведения нового типа стал компьютерный класс». В номере за 16 октября 1990 года рассказывалось об уникальном «звучащем Коране» – двух грампластинках, где записаны 14 избранных сур из Священной Книги мусульман. Альбом, сама возможность появления которого прежде была чем-то немыслимым, выпущен Международным коммерческим производственным объединением «Шарк» совместно с Ташкентским заводом грампластинок. Отличительная особенность этого издания заключалась в том, что каждая пластинка сопровождалась вкладышами с переводом сур на казахский и русский языки. Большим спросом альбом пользовался в Алма-Ате: представители столичного Дома грампластинок рассказали корреспонденту «Казправды» о том, что для рекламирования звучащей новинки даже подготовили наглядную агитацию, привлекшую внимание многих покупателей. «Сегодня, когда мы стали ощущать дефицит духовности, нравственности, люди тянутся открыть для себя доселе запретный мир», – очень точно раскрывает природу этого спроса наш корреспондент. «Проблем сейчас достаточно в стране, но, экономя на развитии культуры, теряем мы вдвойне, втройне от бездуховности, невежества, халтуры», – гласила подпись к одному из плакатов перестроечных лет. Эту же мысль стремились донести до руководства страны и представители творческой интеллигенции, добившиеся, как сообщали читателям на первой полосе номера «Казправды» за 17 октября 1990 года, проведения двенадцатичасовой кинотелеакции «В защиту культуры и духовности народа». По замыслу организаторов акции – известных режиссеров, писателей и кинодраматургов – ее необычный формат должен был подчеркнуть своеобразие культурного развития страны и напомнить о роли искусства в гармонизации межнациональных отношений. На контрасте с достижениями бурного технического прогресса народное творчество покоряло сердца своей естественной простотой и прелестью душевной ясности. Так, торжества к 125-летию со дня рождения выдающегося акына Шашубая стали, как писала «Казправда», праздником казахского фольклора и благодарной данью памяти певцу-острослову, что «черпал свое вдохновение в народе, интересы которого всегда защищал». А прошедший в Атбасаре Всесоюзный фестиваль народного творчества продемонстрировал красоту национальных костюмов, колорит которых издревле воплощал эстетику художественных ценностей нации, ее идеи и стремления. 21 октября 1990 года в Алма-Ате состоялся праздник языка, приуроченный к первой годовщине общества «Қазақ тілі». Массовые гулянья стали ярким свидетельством коренных сдвигов в национальном самосознании народа, который, преодолевая инерцию былых идеологических запретов, заново открывал для себя богатства культурного наследия предков. «Среди книг на прилавках, – писала «Казправда», – в частности, будет очень любопытное издание – факсимильная копия труда известного ученого М. Тынышпаева «Материалы к истории киргиз-казахского народа». Эта книга издана впервые в 1925 году. Переиздание осуществлено пресс-центром общества «Қазақ тілі», Алма-Атинским филиалом агентства печати «Эн-би пресс» и Инвестснабом Казахской ССР». Хорошо запомнилось гостям праздника, собравшимся на площади перед столичным цирком, выступление народного писателя Казахской ССР Хамита Ергалиева. Аксакал отечественной литературы прочитал свои стихи о казахском языке, написанные в 1945 году, когда патриотический подъем от победы над фашизмом вызывал к жизни размышления над фундаментальными вопросами национального бытия. В этих стихах говорилось о чувстве национального самосознания и необходимости сохранения культуры и обычаев народа. Об этом же емко и афористично высказался Узбекали Джанибеков: «Там, где нет языка, – нет Родины, нет единства». Несмотря на превратности пасмурной погоды, люди, пришедшие на праздник, по словам корреспондентов «Казахстанской правды», «веселились от души, искренне улыбались друг другу, интересовались выставками народного творчества, смотрели концерт, пробовали национальные кушанья в юртах». Царившая атмосфера дружбы и единства подтвердила приверженность республики ценностям гуманизма и консолидации общества в противовес деструктивным идеям. Исторический, судьбоносный текст Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР был опубликован на первой полосе «Казахстанской правды» 29 октября 1990 года. На следующий день в столице Казахстана произошло знаменательное событие – открылся первый Республиканский слет библиотечных работников. В материале «Сколько верст до нужной книги?» «Казправда» остро ставила вопрос бедственного положения многих книгохранилищ, в том числе и тех, которые по статусу своему считались ведущими, фундаментальными. «Погибни библиотеки – с культурой будет покончено навсегда», – процитированное в статье известное высказывание выдающегося филолога и литературоведа Дмитрия Лихачева отражало тревогу за сохранность «очагов духовного и интеллектуального достояния», за непрерывность процесса передачи накопленных знаний, за связь поколений. В конечном счете это была тревога за будущее, ведь государственный суверенитет, провозглашенный республикой, – это еще и суверенитет духовный, который нуждался в защите ничуть не меньше, чем основные принципы нового общественного строя. Стоит отметить, что в период обретения Казахстаном подлинной независимости «Казправда» всегда отстаивала право нации на свободное духовно-интеллектуальное развитие и предоставляла свою трибуну для выступлений по актуальным вопросам культурной жизни страны. Чтение архивных материалов из газетных подшивок подобно увлекательному путешествию в прошлое. Мы возвращаемся из него преисполненными гордости за оставленное нам наследие, сохранение и приумножение которого, без сомнения, определяет высокий смысл праздника – Дня Республики. #архив #газета #Казправда #День Республики #архивные публикации